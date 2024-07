"Suerte de Pinos me ha unido a Covaleda y la llevaré siempre conmigo en el corazón"

Publicado por Raquel Fernández

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La historia de Numancia fue para Cristina Rampérez Andrés una de sus primeras inspiraciones para lanzarse a la escritura cuando tenía tan solo 15 años, consiguiendo uno de sus primeros reconocimientos en el concurso ‘Qué es Numancia para ti’. En ese instante se sembró en ella la ‘semillita’ de la pasión por la escritura y fueron llegando años después otros galardones, como el segundo premio en el 26º Certamen de Creación Joven de Soria con otro de sus relatos titulado ‘Volveré’, inspirado en las historias que su padre le había contado de su niñez en el pueblo.

Pero es ahora, a sus 22 años, cuando esta joven soriana ha dado el paso con su primera gran obra en sus manos: ‘Suerte de Pinos’, que presenta este mismo fin de semana en la comarca de Pinares, zona donde está inspirada este libro, «mi primera obra, puesto que el tiempo y el esfuerzo dedicados no se pueden comparar con los primeros relatos que escribí cuando era más pequeña. Durante el proceso de escritura de esta novela he acabado encontrando mi estilo», explica Cristina.

Este libro se presenta este domingo en Covaleda, a las siete de la tarde en el mercado antiguo. Y es Covaleda porque es concretamente donde se ubica esta novela, situada en el año 1923, momento en el que se produjo el gran incendio en esta localidad donde se quemaron 98 casas en menos de dos horas y en torno a 500 personas lo perdieron todo.

Asegura la autora de ‘Suerte de Pinos’ que en este libro el lector va a encontrar «una historia de misterio, de intriga y de crímenes, acompañando a la protagonista en su viaje hasta la desconocida y recóndita Covaleda de 1923. Con el objetivo de demostrar la inocencia de un hombre acusado de asesinato, la protagonista tendrá que investigar el pasado del pueblo y de los vecinos, un pasado que algunos harán todo lo posible para que no salga a la luz. En medio de la investigación, el lector se encontrará con el devastador incendio que desatará el caos en el pueblo, cambiando de forma inevitable el transcurso de los acontecimientos».

Confiesa que cuando descubrió la historia del incendio de Covaleda le impactó tanto que su mente comenzó a crear historias que podrían girar a alrededor de este hecho real. «Por ello elegí, como escenario de la novela, el pueblo de Covaleda y el paisaje de la comarca de Pinares», añade, explicando que «más allá de que soy soriana y amante de toda la provincia de Soria, realmente no tengo ninguna relación con Covaleda, ni con la zona de Pinares. No obstante, la novela me ha unido a Covaleda y la llevaré siempre conmigo en el corazón».

Cristina ha tardado más de dos años en escribir la novela, «por lo que he tenido tiempo para sentir de todo: bloqueos por no saber cómo continuar, sueño por trasnochar escribiendo, frustración al querer mejorar algún párrafo y no conseguir hacerlo, sorpresas cuando los personajes actuaban de una forma que no estaba planeada, satisfacción al ir viendo los avances, y una larga lista de más emociones y sentimientos», explica Cristina.

Se declara una apasionada de la escritura que lleva al lector a que tenga que adivinar quién o quiénes son los culpables. «Aquellos autores que demuestran su inteligencia, al jugar con las pistas y los sospechosos, que te hacen pensar una cosa cuando en realidad es la contraria y que te sorprenden con un final inesperado son los que más me gustan».

‘Suerte de Pinos’ se puede comprar en librerías de la capital soriana como Piccolo, Las Heras, Ardillapilla y Santos Ochoa. «La de Covaleda este domingo es mi primera presentación y no sé si irá mucha gente o poca, pero seamos los que seamos espero que pasemos un rato agradable. También espero conocer las opiniones de la gente que ya se ha leído el libro y animar a los que no lo han hecho todavía», concluye.