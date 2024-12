Francisco Javier Jiménez: “Este reconocimiento me lo llevo como el mejor de los regalos”

Publicado por Raquel Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Toda una vida dedicada a cuidar de los demás y a hacerlo con la cercanía que un médico de familia consigue siempre con sus pacientes. Una relación que con el paso de los años acaba convirtiéndose en amistad, convirtiéndose incluso en un vínculo que va más allá cuando se trata de un médico de un pueblo pequeño, donde se llega a ser “como de la familia”.

Así lo describieron los vecinos de Molinos de Duero y de Vinuesa que esta semana despidieron por jubilación al médico Francisco Javier Jiménez que, tras sus últimos 20 años en esta parte de la comarca pinariega, ha dicho adiós a su vida laboral. Un momento, señaló el protagonista, “que se veía muy lejano cuando comencé, pero que ha llegado, ya que el tiempo pasa muy rápido”.

Un emotivo homenaje con los alcaldes de Molinos y Vinuesa presentes, donde se le hizo entrega de una placa conmemorativa y donde Jiménez confesó sentirse emocionado, a pesar de no ser muy dado a los reconocimientos ni homenajes, “me hubiera gustado despedirme sin hacer ruido, pero entiendo que la gente quiera realizar este tipo de muestras de cariño, que agradezco y acepto con emoción”.

Francisco Javier Jiménez nació en Ólvega y a sus 65 años, y toda una vida laboral como médico de familia, confiesa que siempre tuvo claro que quería trabajar en su tierra. “Comencé a trabajar en diversos sitios de la provincia: estuve en Almajano, Berlanga, luego aprobé unas oposiciones y me marché a Aragón pero después, desde 2004, regresé y comencé a trabajar aquí en Vinuesa hasta ahora. Veinte años en la zona de Pinares atendiendo en Vinuesa y Molinos”.

Asegura que en un día como el que te despides de tu trabajo “te queda el cariño de toda la gente que has atendido y el intentar siempre en todas las situaciones dar lo mejor de uno mismo. A veces te equivocas, pero siempre la intención y la voluntad de hacerlo lo mejor buscando mirar por la salud y la prevención de todos mis pacientes es lo que yo creo que ha marcado mi vida profesional como médico”.

Confiesa Jiménez que durante estos años ha vivido de todo, “momentos de alegría y momentos más tristes, desde nacimientos hasta momentos más difíciles de despedidas. Muchas charlas con mis pacientes que me han hecho mejorar tanto como profesional como persona. Molinos y Vinuesa han sido más que un lugar donde he ejercido, ha sido como una familia para mí y este reconocimiento me lo llevo como el mejor de los regalos”.

No olvida el tiempo de pandemia, donde “al principio lo pasamos mal, pero luego conseguimos en esta zona ser probablemente de las primeras en abrir la consulta presencial”, señala, apuntando que en la zona de Pinares Norte “el servicio médico es muy bueno, lo único que es una población que sobre todo en la época de verano se triplica y es ahí donde se necesitan más apoyos, esperemos que en los año venideros se cubran esas carencias”.

Jiménez agradeció a todos los compañeros que han trabajado con él “y a los Ayuntamientos que me han apoyado en todo y, por supuesto, a los pacientes que han tenido mucha paciencia en algunos casos y que me han hecho más fácil el trabajo. Sois como mi familia”.

Desde los alcaldes de los pueblos de Molinos y Vinuesa manifestaron durante la entrega de la placa que Javier, “siempre se ha sentido como uno más entre nosotros. Al final en los pueblos nos conocemos todos y el médico forma parte de todas las familias, es el hombro donde todos vamos a llorar y, aparte de médico, se convierte en asesor personal y sentimental muchas veces. Se ha involucrado mucho y de hecho se ve el cariño por parte de todos”.