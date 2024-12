La Policía detiene a una cubana, mujer del descuartizado, y a un vecino de Tajueco

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La crónica negra de Soria escribe un capítulo más en su historia. Un torso humano encontrado bajo el suelo del cementerio; dos detenidos: una mujer, esposa del fallecido y ambos cubanos, y un hombre, soriano y también marido de la arrestada con quien se habría casado en España; y tres pueblos de Soria que han visto alterado su día a día a día rural. Uno es Andaluz, una pequeña población en la comarca de Berlanga de Duero, donde se han encontrado los restos humanos. Otro, Tajueco, donde residía el detenido. Y el tercero Bayubas de Arriba, donde había regentado un bar. El crimen y las detenciones monopolizan la conversación en la mayoría de los hogares, tras conocerse la aparición de los restos, pero el suceso se remonta a hace un año.

La Policía buscaba a este ciudadano cubano desde finales de 2023. Es en noviembre del pasado año cuando un familiar suyo, del mismo país de origen y residente en una provincia vecina, denuncia la desaparición de la víctima, que residía en un pueblo de Soria y tenía 33 años.

El denunciante sospecha que algo malo le debe haber ocurrido a su pariente tras recibir unos mensajes en una App de mensajería instantánea comunicándole que había conocido a una mujer y se marchaba de Soria, así como que se iba a deshacer del teléfono. La buena relación que ambos mantenían y la frecuencia de sus contactos le hacen sospechar que no era su familiar quien había enviado los mensajes, lo cual comunica a la Policía Nacional. Esos mensajes llegaban, además, después de hubiera pasado ya bastante tiempo que no sabía nada de él, según explican fuentes relacionadas con la investigación.

Las indagaciones policiales se centraron en el entorno cercano de la víctima, pero habría que pasar un año hasta que los presuntos culpables fueron detenidos en torno al 12 de noviembre de este año, una vez que la Policía consigue indicios necesarios para el arresto.

El Juzgado de Instrucción de Soria Número 1 decidió la prisión provisional para los detenidos, que se encuentran en la cárcel de Soria. Faltaba algo fundamental en la investigación, que era encontrar al desparecido, del que ya se sospechaba que estaba muerto. Finalmente, la Policía encontró una parte del cuerpo, sin cabeza, enterrado en el suelo del cementerio de Andaluz.

Las detenciones de la mujer y del hombre se produjeron en Arcos de Jalón y en Tajueco, respectivamente. Ésta no era la primera vez que la Policía visitaba el municipio, donde incluso había hecho batidas por el monte y había excavado en suelo contiguo al domicilio del arrestado, según fuentes vecinales. «No llevaba buena vida. Se recuperó un poco cuando llevó el bar de Bayubas, pero luego cayó en lo mismo», coinciden en apuntar personas de la zona. «¿Crimen pasional? No creo, no sé si lo habrían sido al principio», cuenta una soriana del lugar recordando que al cubano se le había visto de camarero en uno de los pueblos. Refiere además otro dato: la diferencia física entre ambos hombres: la complexión muy delgada del detenido y la que presentaba el cubano, «muy grande y fuerte».

La Policía peinó al detalle tanto los domicilios de los detenidos como sus vehículos, en la que se recabaron pruebas importantes para la investigación, que derivaron en el hallazgo de los miembros en el cementerio de Andaluz.

Vecinos de la zona se preguntaban ayer qué habría llevado a encontrar al desaparecido después de un año «con la de veces que se ha visto a la policía por aquí«, sugiriendo que uno de los dos detenidos hubiera aportado algún tipo de información.

Cementerio precintado

El cementerio de Andaluz ha estado días precintado. Vecinos de la zona de la zona con familiares en él enterrados llegaron incluso a plantearse la posibilidad de que se hubiera ocultado el cuerpo del finado en alguna sepultura o lo hubieran arrojado a un pozo cercano. Las habladurías han corrido como pólvora, pero el hallazgo y las detenciones no han caído por sorpresa en la zona. «Cuentan que él hacía tiempo que había dicho que no iban a encontrar al cubano. Vete a saber si es cierto», añaden desde el lugar. Natural de Tajueco, el detenido residía en el pueblo en una vivienda sin luz y con pocas comodidades; ella estuvo viviendo en Soria y, al parecer, le lavaba la ropa.

La Policía da por sentado que los restos encontrados en Andaluz son del desaparecido, si bien falta la identificación definitiva, ya que presentan un alto grado de descomposición. El levantamiento del cuerpo tuvo lugar el 11 de diciembre y los restos se trasladaron al Instituto de Medicina Legal de Soria para su investigación.