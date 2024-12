Benito Serrano anuncia que los Planes Provinciales alcanzarán los 9 millones de euros en 2025

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, avanzó este miércoles, en el foro del Consejo de Alcaldes que tuvo lugar en el Aula Magna Tirso de Molina, que los Planes Provinciales superarán este año los 9 millones de euros. «Hemos incluido 800.000 euros más en el presupuesto por lo que el año que viene nos vamos a ir a una partida de nueve millones y pico en Planes Provinciales», aseguró el regidor provincial que añadió que «los planes llegan a todos los núcleos de población, se genera trabajo en todos los pueblos además de dinamismo económico y nos parece uno de los grandes apartados que hay que potenciar desde la Diputación».

Otro de los asuntos tratado con los alcaldes de la provincia fue el de la seguridad y es que, aseguró, «vamos a plantear como novedad para el próximo año el control con cámaras de videovigilancia de los pueblos porque hay mucha inquietud por parte de los alcaldes y alcaldesas por la inseguridad que hay en los pueblos». En este punto, recordó «la baja densidad de población que tienen muchos, con pocos habitantes y donde por la noche pernoctan pocos vecinos por lo que implementar la seguridad nos parece importante».

En este sentido, subrayó, «hemos planteado un proyecto que hay que desarrollar. Contamos con la experiencia de otras zonas como Guadalajara, que nos pilla cerca. Ahora el camino parece que se ha despejado y va a ser más sencillo. Habrá que ver las características de cada pueblo pero lo importante es la disposición de hacerlo». Respecto a cifras, no avanzó nada: «Vamos a ver el dinero del que hablamos» dejando claro que «no se trata ni de controlar a nadie ni a nada, se trata de seguridad. No vamos a entrar en la intimidad de las personas. Tiene que estar controlado. Las imágenes no pueden ser públicas, tienen que pasar por garantizar la seguridad jurídica». Y es que «son muchas las quejas y demandas y solicitudes que llegan desde los ayuntamientos de Soria por el aumento de robos y delincuencia», aseveró Serrano. No en vano, los pueblos de la comarca del Valle mantuvieron una reunión hace escasas fechas con el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, para plantearle estas cuestiones.

Los alcaldes que asistieron al encuentro, al que estaban convocados todos los regidores de la provincia, también fueron informados del PERTE del agua. En este sentido, el presidente habló de un nuevo Plan provincial de aguas que se pondrá en marcha en esta legislatura para abordar el problema del agua. Este plan contará con medidas específicas para mejorar el abastecimiento, la optimización de redes y el apoyo técnico y económico para apoyar a los municipios que enfrentan mayores desafíos hídricos.

Serrano admitió que respecto al PERTE del agua «quedaban y quedan muchas incógnitas porque tenemos un PERTE de Diputación y otro de la Junta. Nuestra intención era integrarlos pero por cuestiones técnicas Europa no nos deja por lo que el PERTE de la Junta llegará hasta unos pueblos y el PERTE de la Diputación completará el programa con el compromiso de que en todos los pueblos se va a digitalizar el ciclo del agua, se van a cambiar todos los contadores y se van a poner en marcha las infraestructuras necesarias para ello ya que el ciclo del agua es fundamental y prioritario».

En el ámbito de Asistencia a Municipios se incrementa la el servicio con la creación de una nueva plaza en la RPT. Asimismo, se ha recordado la forma en la que los alcaldes pueden acceder a la plataforma digital como portal para agilizar solicitudes y resolver consultas.

También, se reforzará el presupuesto destinado a la gestión de residuos y medio ambiente, con un aumento del 20% del presupuesto de cara a 2025, además, se ha anunciado la firma de un nuevo convenio con Ecoembes, para aumentar el número de contenedores de carácter selectivo como cartón o envases y la llegada de estos a los pueblos más pequeños.

El encuentro comenzó con la intervención de Serrano, quien agradeció la presencia de los presentes y la importancia de esta jornada de trabajo conjunto entre los alcaldes y la Diputación para responder a las necesidades de la ciudadanía.

Entre el resto de temas que se han abordado, ha destacado Fondos Europeos; bomberos, que ampliará su plantilla; servicios sociales, turismo y promoción; vivienda; digitalización; infraestructuras, planes provinciales, cultura o deporte.

El presidente subrayó también que este Consejo reafirma el compromiso de la Diputación con un modelo de gestión colaborativa, enfocado en atender las prioridades de los municipios y garantizar el bienestar de los habitantes.