Vox traslada su despacho a la biblioteca y tensa la relación con el PP en El Burgo

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El primer teniente alcalde de El Burgo de Osma (Soria), Miguel Ángel Miguel, (Vox) ha trasladado su despacho a la biblioteca municipal y el socio de gobierno tensa la relación con el PP.

Las razones esgrimidas por Miguel es que no quiere compartir las dependencias con el segundo teniente alcalde, Luis Cuesta, (PP) y que el alcalde no atiende a su petición para buscarle otro espacio.

El teniente alcalde admitió, en declaraciones a este periódico, que la relación con los populares está tensa y podría empeorar.

Miguel Ángel Miguel acusa a Cuesta de haberle faltado el respeto en varias ocasiones «y lo ha verbalizado» llegando a un punto en el que las posturas son «irreconciliables» y no quiere compartir el espacio de trabajo que se le había designado desde el inicio de la legislatura.

Miguel, que cuenta con dedicación exclusiva, decidió trabajar en la biblioteca, de lo que dio cuenta a través de las redes sociales, porque tras solicitarle un nuevo despacho al alcalde, Antonio Pardo, en varias ocasiones no ha atendido a su petición y lamentó la «falta de empatía» del regidor burgense con su situación.

Aseguró que «no se va a romper el pacto» de gobierno en el Ayuntamiento de El Burgo, pero admitió que la situación está» tensa» con el grupo del PP y en la actualidad el diálogo no es fluido. A renglón seguido manifestó que si no se le da una solución a su petición se podría generar más tensión, «si no nos escuchamos podemos tener problemas políticos» .

Miguel Ángel Miguel recordó que con su escaño tiene la llave en el gobierno municipal y dijo que «igual no cuentan con mi voto» para algunos asuntos, «si no hay diálogo no pueden conocer mi postura», manifestó.

El teniente alcalde publicó ayer una fotografía en redes sociales con su material de oficina encima de una de las mesas de la biblioteca que acompañó del siguiente mensaje: «Cuando el diálogo se rompe y las personas dejan de oír y tener empatía hay que encontrar otro lugar más tranquilo para poder trabajar hasta que las personas quieran escuchar con claridad. Y es que, las relaciones no son para siempre, a veces se sustentan, del hilo de la confianza, pero cuando se pierde ésta, ya no se recupera» .

Este periódico intentó ayer recabar la opinión de Luis Cuesta de manera infructuosa y la del alcalde, Antonio Pardo, que tampoco se manifestó al respecto.

El grupo socialista burgense se hizo eco de la publicación del teniente alcalde en redes sociales para hablar de «fractura» entre el PP y Vox en el Ayuntamiento, de la que dijo «que se ha puesto de manifiesto con actos cada vez más desconcertantes», en referencia al traslado del teniente alcalde de Vox a trabajar a la biblioteca.

Publicación en una red social del teniente alcalde de Vox en el Ayuntamiento de El Burgo.HDS

«La realidad es evidente, no hay estabilidad, no hay dirección y no hay gestión, mientras las disputas internas consumen el día a día del Ayuntamiento, las necesidades del municipio quedan en un segundo plano», según recogen en un comunicado de prensa.

Al PSOE no le parece de recibo que la biblioteca, unas dependencias dedicadas al estudio y la cultura, «se utilicen como escenario para resolver disputas o como un espacio para evadir la tensión política dentro del Consistorio.

Ante este escenario, el PSOE se reivindica como alternativa de gobierno en el Ayuntamiento para garantizar la estabilidad, al haber sido la fuerza más votada en el municipio en las pasadas elecciones municipales, ya que considera que después de año y medio «el pacto entre PP y Vox está más roto que nunca».

En junio de 2023, el PP de El Burgo alcanzó un acuerdo con el concejal de Vox, Miguel Ángel Miguel, para sellar un pacto de gobierno para la presente legislatura.

En el mismo se concedió un sueldo a Miguel Ángel Miguel y el puesto de primer teniente de alcalde con responsabilidades en materia de cultura y turismo.

A los meses del inicio del mandato, Miguel Ángel Miguel anunció su salida del partido de Abascal, pero se mantuvo como concejal en el Consistorio.

Recientemente ha ejercido durante 60 días como alcalde accidental en El Burgo tras una baja médica de Antonio Pardo que se ha incorporado ya a su responsabilidad. Durante este periodo , Miguel abandonó el despacho que compartía con Cuesta y trabajó en otro despacho de la Casa Consistorial.