La Diputación de Soria se marca 2028 para el cambio de 55.000 contadores digitales

La Diputación de Soria se marca el año 2028 para cambiar 55.000 contadores y así cerrar y modernizar todo el ciclo digital del agua en la provincia. Para ello se va a trabajar en diferentes proyectos y se contará con fondos europeos, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación.

Así lo trasladó ayer el diputado de Reto Demográfico y Fondos Europeos, Daniel García, a alcaldes de municipios sorianos a los que se les ofreció información técnica sobre proyectos como el PERTE del agua y el DUS que ya están en marcha, para los que se cuenta con financiación de fondos europeos y que movilizan 18 millones de euros.

En la digitalización del ciclo del agua, la Diputación ha comenzado a trabajar con los fondos del primer PERTE del agua, para los que ha recibido una subvención de 7 millones de euros y una inversión de 10 millones de euros, con el que se llegará al 35% de la provincia.

Con este programa se pretende actuar en 125 municipios y 320 núcleos de población, donde se cambiarán 17.000 contadores actuales por digitales. La mayor parte del coste de la obra se abonará con la subvención conseguida con el PERTE del agua y el resto estará cofinanciada por la Diputación y los ayuntamientos, que deberán abonar un 15% del gasto subvencionable.

García puntualizó que a fecha de hoy se trata de estimaciones y posteriormente se sacarán los números que, a su juicio, van a ser asumibles para los ayuntamientos.

Según explicó Daniel García, esta actuación va dirigida a pueblos medianos y pequeños, ya que los 14 municipios más grandes acometerán el cambio digital del ciclo del agua con el PERTE que le ha sido concedido a la Junta de Castilla y León, en el que trabaja Somacyl.

Municipios más grandes

Otros 6.500 contadores se pretenden costear con los fondos del tercer PERTE del agua. La Diputación no consiguió el proyecto que presentó a la segunda convocatoria del PERTE y ha optado ahora a la tercera, a la que ha solicitado 4 millones de euros, pero todavía no se ha resuelto. En esta no se puede destinar más del 40% a la sustitución de contadores.

El resto, hasta los 55.000 contadores, la Diputación está buscando una fórmula en la que se contará con ayudas de la Institución para tenerlos todos en un plazo de dos o tres años, indicó Daniel García, que subrayó que no se va a repercutir ningún coste a los ciudadanos.

El diputado explicó que la digitalización del ciclo del agua no solo implica el cambio de contadores inteligentes, sino que conlleva más actuaciones en captaciones, riegos y vertidos. «Lo importante es tener información precisa de cómo se gestiona el agua en nuestra provincia y hacer un uso responsable, con ello se conseguirán reducciones de consumo y detección de fugas».

En este sentido agregó que la Diputación se compromete a buscar financiación para llegar a todos los municipios, sobre todo los más pequeños. Confía en que ningún pueblo renuncie a la digitalización del agua, «porque es un bien que tenemos que proteger» e insistió en que «vamos a apoyar a los ayuntamientos y vamos a ponérselo fácil». Agregó que es un proyecto en el que creemos y con el que nos vamos a poner a la vanguardia de la digitalización, Soria va a estar en el podium».

En la actualidad se ha comenzado a trabajar en el primer PERTE del agua. Se ha realizado un trabajo de campo, el proyecto, la redacción de pliegos y se actuará en dos fases. Una para captaciones y acometidas que ejecutará Tragsa y en la segunda, que se sacará a licitación, se implantarán los contadores inteligentes, los sistemas de comunicación y una plataforma.

En la reunión que se mantuvo ayer también se dio cuenta del proyecto DUS, que movilizará otros 8 millones de euros para generación fotovoltaica de autoconsumo y aerotermia para diferentes instalaciones movilidad sostenible para la colocación de puntos de recarga y sustitución de vehículos antiguos. Se ha comenzado a trabajar de captación de datos de movilidad sostenible.

Daniel García aseguró que se está trabajando en plazo y se ha realizado un cronograma para que en junio de 2026 estos proyectos estén ejecutados.