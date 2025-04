Miguel Latorre fija en dos meses el arreglo del puente medieval de San Esteban para reabrirlo al tráfico

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad sigue adelante con su plan de reconstrucción del puente de los 16 Ojos de San Esteban de Gormaz y restaurar la comunicación viaria de la N-110, en el que descarta la construcción de un puente provisional, ya que la colocación de este segundo llevaría más tiempo que el arreglo del medieval.

El Gobierno tiene marcado un horizonte de dos meses para ejecutar la reparación y reabrirlo al tráfico con de manera segura y definitiva.

«El alcalde tiene toda la documentación, las previsiones de ejecución y el horizonte temporal», explicó ayer el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre.

En este sentido aseguró que el arreglo del puente medieval se va a realizar con todas las garantías de seguridad. «Se va a quedar perfectamente habilitado», aseguró Latorre, quien solicitó confianza por parte de toda la ciudadanía al trabajo que están realizando los técnicos del Ministerio, quienes han realizado una evaluación de toda la cimentación.

El subdelegado insistió en que la prioridad del Gobierno es arreglar el puente medieval con celeridad y restablecer el tráfico, algo que se va a realizar en menos tiempo que lo que costaría hacer un puente provisional. Precisó que el trabajo del Ejército no está para estas situaciones, ya que se trata de puentes que se instalan y se retiran para casos de emergencias.

«El objetivo es restituir el tráfico cuanto antes», insistió Latorre, y «volver a la situación previa al colapso del voladizo» y añadió que «nadie dude de la capacidad técnica y la voluntad del Ministerio para hacer frente a esta obra en la que se trabaja 12 horas diarias de lunes a sábado».

A su juicio tras esta prioridad se deberá abordar de manera más sosegada la construcción de un puente alternativo para lo que es necesario realizar los estudios pertinentes.

Latorre recordó que la construcción de este puente es una vieja reivindicación de la comarca que ha cobrado fuerza con el derrumbe del medieval.

Ayer, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, invitó al Gobierno «a reflexionar» sobre las soluciones que está adoptando para el problema en San Esteban tras la multitudinaria manifestación que se celebró el domingo en la localidad, «en la que la población trasladó el hartazgo», dijo.

«Un pueblo no puede estar incomunicado», manifestó Serrano, que agregó que no solo afecta a San Esteban, sino a toda la comarca porque lo que se ha cortado es la comunicación con Madrid y «parece que eso no se quiere ver».

El presidente de la Diputación, que participó el domingo en la concentración convocada por el Ayuntamiento, reivindicó una solución definitiva con la construcción de un puente que conecte la A-11 con la N-110, a la salida de la autovía a la altura de la factoría Exide, pero también defendió la instalación de un puente provisional que «si se hubiese comenzado tras el derrumbe ya estaría avanzado».

Para Serrano, el arreglo del puente medieval «no es una alternativa» y apeló a «la voluntad política» para solucionar el problema a los sanestebeños. «No he visto que haya estado la directora de Protección Civil en San Esteban», dijo en referencia a Virginia Barcones.

Insistió en que se tiene que dar una solución a una carretera nacional y a pesar de las obras de arreglo del derrumbe del puente medieval manifestó que la gente que lo cruza a pie estos días lo hace con miedo.

Las fuertes y constantes lluvias afectaron al puente de los 16 Ojos de San Esteban y el 10 de marzo se desprendió parte del voladizo lo que obligó a cortar el tráfico que lo atravesaba que era el de la carretera N-110. Desde entonces, la población que lo usaba de manera habitual está obligada a tomar otras rutas que incrementan los tiempos de viaje en torno a los 40 minutos.

Mientras el puente permanezca cortado, se pueden utilizarse como itinerarios alternativos, para la conexión entre Soria y Segovia, la A-11 y N-122, hasta Aranda de Duero, para aquí coger la A-1, salida E-5, sentido Madrid.

Para conectar Madrid-Segovia con Soria, se puede ir por la A-1 hasta la salida 154 en Aranda de Duero para aquí coger la A-11 y N-122 en sentido Soria. Y para conectar Riaza-Ayllón con Soria, la alternativa sería por la SG-945, BU-930, hasta el cruce de Vadocondes, para aquí coger la A-11 y N-122 en sentido Soria.