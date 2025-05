El PP aprueba en solitario 2,2 millones de Presupuesto para San Leonardo

Publicado por Raquel Fernández Soria Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del PP del Consistorio de San Leonardo de Yagüe aprobó ayer en solitario, con seis votos a favor y cuatro en contra del PSOE, el presupuesto general para este año en el pleno extraordinario celebrado durante la mañana y que asciende a unos gastos de 2.279.909 euros, una cuantía que crece con respecto al año pasado en casi 200.000 euros.

Un presupuesto que cuenta con unas inversiones reales de 556.686 euros, entre las que destaca entre las inversiones más importantes la inversión que se ha realizado en la de compra de un terreno, que era de propiedad particular, por el importe de 144.800 euros y que se ha adquirido por parte del Ayuntamiento para solventar una de las preocupaciones en una de las calles del municipio, la calle Cid Campeador.

El alcalde, Jesús Elvira, explicó que esta decisión se ha tomado ya que «era conveniente desahogar la calle donde se encuentra, entre otros, un supermercado y da por la parte de atrás del centro de salud. Vimos conveniente hacernos con ese terreno para hacer una calle de anchura y con aparcamientos, e incluso destinarlo para un futuro poder hacer más actuaciones, por ejemplo posibles viviendas de protección oficial o cualquier otra cosa que se pueda necesitar en la localidad», señaló.

El primer edil anunció que será ya este año cuando «se espera hacer una pequeña adecuación de todo el terreno, con una partida que hemos incluido en este presupuesto, para ir arreglándolo de manera provisional. Después, se irá preparando un proyecto para llevar a cabo una calle de unos 16 metros y con aparcamientos en batería y que solucione de una vez por todas el problema que veníamos teniendo en esa zona».

Este asunto generó debate con la oposición liderada por Orlando Yagüe, del PSOE, al reprochar que «sólo se ha optado la opción de compra del terreno y nosotros ya propusimos alternativas y una era ésa, que era la más idónea, pero la más cara. Nuestra duda es por qué no se ha valorado sólo la compra de la parte del terreno que se necesitaba o por qué no se ha valorado una expropiación o una permuta. Todo ello menos costoso para el Ayuntamiento. Una decisión, la de la compra, que no compartimos, porque no se han contemplado estas otras opciones», señaló Yagüe.

Jesús Elvira defendió la decisión tomada, «además, porque han sido los técnicos los que han dictaminado qué era lo mejor, además de que ambas partes, los propietarios y nosotros, estábamos de acuerdo con comprar todo el terreno. Con la importancia de contar el Ayuntamiento con un terreno en mitad del pueblo», ratificó.

También se destacó ayer en el pleno extraordinario la apuesta del equipo de Gobierno por continuar en la línea de «seguir trabajando por el municipio, con cerca de 28 proyectos llevados a cabo», añadió.

El alcalde explicó que dentro de los presupuestos aprobados se contemplan también otras inversiones como las obras de Planes Provinciales para la segunda fase del alumbrado público en la calle Traspalacios y San Pedro con un presupuesto de 27.000 euros, el arreglo de las aceras de la carretera Sagunto-Burgos y la escalinata en la calle La Fuente con un importe de 48.000 euros, la mejora en la iluminación y falso techo en el polideportivo municipal con importe que asciende a 67.000 euros y la pavimentación y escalinata del entorno al arco medieval.

Entre otras inversiones para este año están la prolongación del aparcamiento detrás del polideportivo municipal y el arreglo de jardines con los Fondos de Cohesión Local.

El alcalde reprochó a la oposición el votar en contra de los presupuestos, «un año más, algo que nosotros nunca hemos hecho cuando estábamos en la oposición».

Plan económico

El último punto del orden del día fue la aprobación del plan económico financiero, con seis votos a favor y cuatro abstenciones, «que sale a votación porque en el año 2024 se ha superado el techo de gasto», señaló el líder de la oposición, Orlando Yagüe, y que «si no se hubiera incumplido no hubiera sido necesario este punto», añadió.

El alcalde indicó que esta situación «podía darse, al contar con tantos proyectos e inversiones el año pasado, pero no es ninguna ilegalidad. Por ello, se hace ahora el plan económico», señaló Elvira, apuntando que la localidad cuenta con un gran remanente. «Nuestra idea, es trabajar para San Leonardo», concluyó