Nuevo varapalo para San Esteban: Se derrumba la peña Magdalena, icono del pueblo

Verónica Reglero Soria

San Esteban de Gormaz no levanta cabeza. A los problemas tras el derrumbe del puente medieval se suma ahora el desprendimiento de la peña Magdalena, un icono para la localidad ribereña y de gran valor sentimental para los vecinos. Afortunadamente, según ha informado este miércoles el presidente de la Diputación, Benito Serrano, no hay que lamentar desgracias personales a pesar de que las rocas han caído en una zona muy transitada.

La peña Magdalena, apuntó Serrano, "es una gran piedra justo detrás del frontón". Durante los últimos meses, avanzó el regidor provincial, "se veía que se estaban abriendo unas grietas" pero no se esperaba este desenlace.

Cae la peña Magdalena en San Esteban de Gormaz.HDS

Serrano aseveró que "alguna piedra caída ha afectado a alguno de los edificios próximos pero por el momento los técnicos están valorando la situación aunque parece que no se han producido daños estructurales".

Desde Diputación, continuó, "hemos enviado un camión y una mixta para retirar algunas piedras" ya que hay otras, por sus dimensiones "para las que será necesario una grúa o incluso una empresa especializada".

Serrano insistió en que "no ha habido daños personales ni materiales aunque es cierto que sentimentalmente es una pérdida muy importante para los sanestebeños" recordando que incluso "hay una peña de la localidad que lleva su nombre" apuntando que "es una imagen con la que hemos crecido y vivido que lamentablemente ha desaparecido".

Respecto a las causas, no ha querido entrar: "Se observaba alguna grieta, pero llevaba años. No sé por qué se ha desplazado" reconociendo que "lleva 70 días lloviendo y no sé si eso puede haber contribuido...". Pero "todo esto son especulaciones. Los técnicos dirán por qué después de tantos siglos la peña se ha caído" ya que, por otra parte, "no ha habido ninguna actuación cercana para poder pensar en otra causa... Al final la orografía del terreno habrá tenido alguna particularidad" para que se haya producido este suceso.

Serrano incidió en que "después de lo del puente, que ha sido muy caótico generando muchos problemas a los vecinos y a las empresas, que se caiga ahora la peña es algo que nadie se esperaba". A pesar de ello, puso el acento en que "es una zona muy transitada del pueblo y hay que felicitarse porque no ha ocurrido ninguna desgracia personal" aunque volvió a incidir "en el gran valor sentimental" que esta peña tenía para todos los habitantes del municipio ribereño.