La Fundación Dearte de Medinaceli convoca el II Concurso Internacional de Videoarte Erótico

La Maison D'EROS y la Fundación Dearte de Medinaceli convocan el II Concurso Internacional de Videoarte Erótico, una iniciativa artística que busca dar visibilidad a creadores cuyo trabajo gira en torno al cuerpo humano y su pulsión erótica como vehículo expresivo. El certamen invita a videoartistas nacionales e internacionales a participar con obras audiovisuales que aborden esta temática desde una perspectiva original y artística.

El evento tiene como finalidad reunir creaciones audiovisuales con mirada artística en el marco excepcional de La Maison D’EROS, ubicada en el corazón de Medinaceli, ofreciendo un espacio de encuentro entre arte, sensualidad y público.

Los vídeos seleccionados serán proyectados en sesión pública el próximo 18 de octubre de 2025 en El Jardín de las Delicias, ágora de arte sensual de La Maison D’EROS. Un jurado especializado otorgará cinco premios de 500, 300 y 200 euros y dos accésit con diploma, informa Ical.

Los artistas interesados deberán enviar sus propuestas antes del 20 de septiembre de 2025, abonando una cuota de inscripción de 25 euros, y cumplimentando el formulario oficial. Toda la información y consultas deben dirigirse al correo electrónico: dearte@dearte.info.

La Maison D'EROS y la Fundación DEARTE reafirman, a través de este certamen, su compromiso con la libertad de creación, la promoción del arte contemporáneo y la apertura de nuevos espacios para el pensamiento, el deseo y la sensibilidad estética.