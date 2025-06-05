La Diputación necesita más de 3,5 millones y 80 bomberos para el servicio de incendios en los pueblos de Soria

Responsables de la Diputación y del Ayuntamiento en el parque de bomberos de San Leonardo.HDS

La Diputación Provincial de Soria necesita 80 bomberos profesionales y un gasto anual para personal de más de 3,5 millones de euros para garantizar la prestación del servicio «como dios manda», indicó ayer el vicepresidente y responsable del servicio, José Antonio de Miguel.

El responsable recordó que Soria es una provincia extensa, en la que desde los cinco parques en funcionamiento se atienden los incendios urbanos, la asistencia a los accidentes de tráfico y a los incendios forestales.

Este último se presta a través de un convenio con la Junta de Castilla y León por el que se aporta a la Diputación «la mísera cantidad de 45.000 euros», puntualizó.

En este sentido, De Miguel reivindicó mayor colaboración de otras instituciones, administración central y regional, para financiar la prestación del servicio en la provincia que en la actualidad cuenta con 39 profesionales.

El responsable de la Diputación realizó estas manifestaciones en el transcurso de la inauguración ayer del nuevo parque de bomberos en San Leonardo, que formará parte de la red provincial y que contará con un bombero profesional para la comarca de Pinares.

Al acto acudieron el presidente, Benito Serrano, el alcalde de San Leonardo, Jesús Elvira, así como otros diputados y miembros de la corporación pinariega.

Serrano manifestó su satisfacción por cumplir el compromiso que adquirió en esta nueva etapa, dotando de un servicio tan importante y tan demandado, como es este nuevo parque de bomberos, para la comarca de pinares.

Las obras las ha ejecutado la empresa Tragsa, como medio propio, después de que quedase desierta la licitación por dos veces consecutivas con una inversión de 457.000 euros.

Este mismo año, la Diputación duplicará el número de parques provinciales de prevención y extinción de incendios, asentando este servicio en zonas muy importantes de la provincia.

Al nuevo de San Leonardo le seguirá en breve el parque de San Pedro Manrique, que ya está prácticamente terminado, y se culminará la expansión con el parque de Arcos de Jalón, en construcción después solucionar los problemas que planteó el servicio nacional de carreteras con la primera parcela decida por el Ayuntamiento. La inversión en los tres parques se sitúa en 1.380.000 euros.

Los tres se suman a la actual estructura formada por los parques de la Ribera, compuestos por El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz, al parque del Moncayo, compuesto por Ólvega y Ágreda, y el parque de Almazán.

Benito Serrano explicó que este servicio contaba con cinco bomberos profesionales para toda la provincia cuando él cogió la presidencia de la Diputación y en la actualidad la plantilla asciende a 39 bomberos profesionales, a los que se suma el sargento, Jorge de Miguel, que se encarga de la coordinación, y un jefe de servicio, Luis Benito.

Serrano puso en valor el convenio con el Ayuntamiento de Soria, por el cual la Diputación aporta 505.000 euros anuales, para cubrir los incendios en los municipios del alfoz de la capital con los bomberos de la ciudad.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez ha enviado ya a la Diputación el documento del convenio firmado para que los responsables de la Institución lo ratifiquen. En esta ocasión tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2027 y cada año se revisará el IPC en los precios.

La Diputación destina un presupuesto de 4 millones de euros a este servicio, tanto para hacer pago de los costes de personal, como a la dotación necesaria de los parques comarcales de prevención y extinción de incendios.

Benito Serrano recordó el compromiso de seguir dando pasos para completar el mapa de parques de bomberos provinciales, que pasa por dotar de infraestructuras a las zonas de Gómara, Berlanga de Duero y Pinares altos.

El presidente indicó que todavía no se ha decidido la localidad que albergará el segundo parque de bomberos en Pinares. En este sentido indicó que se han visitado varias poblaciones e instalaciones que son muy adecuadas y que son propiedad municipal que están dispuestas a cederlas.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Jesús Elvira, ha agradecido el esfuerzo realizado por la Diputación provincial para seguir dotando de servicios a los municipios de la provincia en cuanto a la prevención y extinción de incendios, que gracias a esta inversión se ocupará de una amplia comarca.