El medio rural de Soria cuenta con 30 centros para facilitar la transformación digital

Una treintena de centros rurales asociados funcionan en la provincia de Soria. Un número que se ha incrementado desde el inicio de la legislatura, según explicó el viceconsejero de Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, Luis Enrique Ortega, en su visita al de El Burgo de Osma.

Durante la jornada, Ortega ha asistido al taller ‘Navegar por Internet’, en el que varios vecinos del municipio aprenden el uso básico de navegadores, buscadores y páginas web. Los participantes han compartido con el viceconsejero sus expectativas e inquietudes sobre el uso de las nuevas tecnologías.

Ortega ha destacado que el programa CyL Digital «ha sido pionero en la formación en competencias digitales a nivel nacional», con el objetivo de «reducir la brecha digital y avanzar en la alfabetización tecnológica de los ciudadanos».

El programa está especialmente dirigido a personas mayores, inmigrantes, personas con discapacidad, profesionales y empresas del medio rural.

En El Burgo de Osma, se han instalado 24 nuevos ordenadores: 12 en el centro rural y otros 12 en la sede local de la Cruz Roja, todos ellos cedidos por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. El curso que se imparte actualmente cuenta con 13 alumnos.

Con este nuevo impulso, Soria dispone ya de una red de 30 puntos de acceso digital, que abarcan desde localidades como Almazán, Ólvega o Ágreda, hasta municipios más pequeños como Torlengua, Alcubilla de las Pelas o Castillejo de Robledo, incluyendo también asociaciones como Cruz Roja, FOES o colectivos de personas mayores.

En palabras de Ortega, «esta colaboración entre asociaciones, ayuntamientos y administraciones permite transformar la realidad del medio rural».

A nivel autonómico, ya funcionan 319 centros rurales asociados, de los cuales 284 han sido equipados con material informático gratuito, con una inversión de 2,4 millones de euros. En total, se han impartido más de 1.700 cursos en toda la comunidad, tanto presenciales como online, gracias a un equipo de profesores itinerantes.

Además, el programa cuenta con cinco aulas móviles que recorren municipios con problemas de conectividad, instalándose en espacios facilitados por ayuntamientos o asociaciones. Para impulsar su crecimiento, Ortega ha hecho un llamamiento al Ministerio de Transformación Digital «para garantizar que la conectividad llegue a todos los municipios».

Estación de autobús

Por otra parte, la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, que acompañó al viceconsejero, anunció el inicio de las obras de mejora en la estación de autobuses de El Burgo de Osma.

La actuación, adjudicada a la empresa local Francisco Ruiz Cano por un importe de 814.000 euros, cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses. Se trata de una transformación integral del edificio, con una apuesta clara por la sostenibilidad, la eficiencia energética y la accesibilidad.