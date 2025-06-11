Obras de reparación de los tejados de 5 iglesias de Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria y la Diócesis de Osma -Soria invertirán cerca de 480.00 euros en el arreglo de cinco iglesias.

Las actuaciones forman parte del convenio de colaboración anual entre ambas instituciones para actuar en el mantenimiento de templos.

Las iglesias que forman parte del próximo convenio son: Cañamaque, en la que invertirá 94.000 euros para el arreglo de la cubierta de la nave y de la sacristía; la iglesia de La Muela, con una inversión de 84.000 euros para arreglar la cubierta de la nave; la de Miño de Medinaceli, con una inversión de 155.789 euros para la consolidación de la cubierta; la iglesia de Rebollar, en la que se invertirá 127.000 euros en la segunda fase de la cubierta y la iglesia de Serón de Nágima, a la que se destinan 18.000 euros para la segunda fase de arreglo de la cubierta de la torre.

La Diputación aprobó ayer, en Junta de Gobierno, el gasto de 150.000 euros para este convenio. Su aportación corresponde al 40% del presupuesto, el Obispado paga otro 40% y las parroquias el 20% restante.

Patrimonio

Por otra parte, la Diputación dio e visto bueno a una subvención de 35.000 euros que ha concedido a la Asociación de Amigos del Castillo de Berlanga de Duero que se destinará a las obras de recuperación de la Cerca Vieja de la muralla medieval de la población.

La Diputación también concederá una cantidad de 6.000 euros a la con la Asociación Schola Nostra de Berlanga para apoyar el mantenimiento del museo sobre educación y la colección privada de libros de texto que está en la población.

Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó tres contratos dentro del marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Celtiberia Soriana por un total de 163.113 euros.

Entre ellos, destaca la adjudicación del contrato para el desarrollo de una plataforma de inteligencia turística y análisis de datos (data mining) sobre la Celtiberia Soriana, con un presupuesto base de licitación de 54.450 euros.

También se ha dado luz verde a la contratación de un servicio integral para la creación de contenidos, asesoramiento técnico e histórico, y la producción de vídeos divulgativos sobre este territorio, por un importe de 30.250 euros.

Además, se ha aprobado el expediente para redactar y ejecutar el proyecto de instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los yacimientos arqueológicos de Numancia, Uxama y Tiermes, con una inversión prevista de 78.413 euros. Estas actuaciones refuerzan el compromiso con la sostenibilidad, la digitalización y la puesta en valor del patrimonio cultural de la provincia.

Además ha aprobado una aportación de 15.453,48 euros a la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Esta contribución tiene como objetivo apoyar las actividades de promoción, difusión y conservación del patrimonio lingüístico y cultural de Castilla y León que desarrolla la Fundación.