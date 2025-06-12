El programa Leader genera una inversión 14 millones y la creación de 20 empresas en la comarca de Soria de Tierras del Cid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Tierras Sorianas del Cid ha cerrado este año la Medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2022 con un grado de ejecución de más de 5 millones de fondos públicos gestionados, una inversión acumulada en el territorio de cerca de 14 millones, la creación de 22 empresas, la generación de más de 80 puestos de trabajo y la consolidación de 240.

Unas cifras que demuestran el dinamismo de la zona y la apuesta de empresas y emprendedores, ayuntamientos y asociaciones por seguir invirtiendo y desarrollando proyectos en esta zona de la provincia de Soria, según un comunicado del Grupo de Acción Local.

La agrupación ha celebrado su asamblea anual, a la que estaban convocados 151 socios, que integran actualmente la entidad y que representan a los diferentes agentes económicos y sociales del territorio, tanto públicos como privados.

En el transcurso de la misma se aprobó un presupuesto de 286.917 euros para este año y la ejecución presupuestaria de 2024 que ascendió a 340.792,63 euros con un remanente de 18.546,49 euros, así como la memoria de actividades de 2024 y el plan de trabajo para el año 2025.

El gerente de la asociación desgranó los diferentes proyectos e iniciativas en los que trabaja la Asociación en paralelo a la gestión de las ayudas Leader entre los que destaca el proyecto de dinamización de la vivienda que se ha desarrollado en colaboración con dos asociaciones afines AGUJAMA (Teruel) y PRODESE (Cuenca) y que cuenta con la financiación del Miteco.

Por otra parte los socios abordaron la puesta en marcha de las nuevas ayudas Leader dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 en Castilla y León que gestiona la asociación, con una dotación económica total de 2.232.000 euros de fondos públicos procedentes de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta de Castilla y León.

Se repasaron las distintas convocatorias publicadas, la dirigida a pequeñas y medianas empresas que está abierta desde julio de 2024 hasta agotar los fondos con los que cuenta y que ascienden a 1.155.454,05 euros ; la de ayuntamientos y entidades locales que se cerró el pasado 30 de mayo; la de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que está abierta hasta el 15 de julio de 2025 y que cuenta con una dotación de 192.575,68 euros de fondos públicos.

Celebración

Los responsables de Tierras del Cid detallaron las diferentes actividades que se han programado a lo largo del año para celebrar el 30 aniversario de la asociación.

Un año repleto de eventos dirigidos a los distintos colectivos que integran la Asociación, ayuntamientos y administración local, empresas y emprendedores, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que empezó con la actualización de la imagen corporativa de la asociación y que va a tener su broche final con una fiesta 30 aniversario en el mes de noviembre.

La asamblea finalizó con un reconocimiento a los socios asistentes, a los que se les entregó un pequeño detalle con el mapa del territorio que configuran los 32 municipios de la zona oeste de la provincia de Soria que integran su ámbito de trabajo.

El presidente, Luis Ángel Martín, agradeció la asistencia a los socios, e insistió en que “éste es un año muy especial para Tierras del Cid porque se ha llegado mucho más lejos de lo que ninguno de los impulsores de la Asociación pudo imaginar en 1995, e insistió que esta celebración no se tiene que quedar en un ejercicio nostálgico sino que nos debe permitir coger impulso para avanzar y mejorar de ahora en adelante, porque se han hecho muchas cosas pero todavía son más importantes las que están por hacer”.