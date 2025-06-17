Lío en Covaleda. Cierran todos los bares como protesta a la apertura del establecimiento del centro de jubilados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) ha mostrado su total apoyo a los establecimientos hosteleros de Covaleda que el lunes, cierre de las fiestas patronales de San Quirico y Santa Julita, cerraron sus puertas por la presunta apertura de un servicio de bar en el Centro de Mayores de la localidad, una situación que considera “una competencia desleal”. Los establecimientos colocaron un cartel en la puerta en el que se podía leer: "Cerrado por abuso municipal. El Ayuntamiento nos quiere arruinar permitiendo actividades irregulares"

En un escrito dirigido al alcalde de Covaleda, el presidente de la agrupación, Pablo Cabezón Cascante, ha trasladado la preocupación de varios de sus asociados, que han manifestado su malestar ante la explotación de una actividad hostelera por parte de la asociación de Jubilados y Pensionistas Pinariega "sin contar, presuntamente, con la preceptiva licencia municipal ni con los requisitos legales exigidos a cualquier otro establecimiento del municipio". El Ayuntamiento, sin embargo, ha señalado que cuenta con los permisos.

La protesta se materializó el lunes con el cierre simbólico de varios bares de la localidad, coincidiendo con la celebración de las fiestas.

Terraza del bar de jubilados.HDS

Asohtur ha solicitado formalmente al Ayuntamiento la "verificación urgente" de esta actividad para comprobar si cumple con la legalidad vigente. “Los negocios de hostelería asociados a Asohtur cumplen rigurosamente con todas las exigencias legales, fiscales, higiénico-sanitarias y laborales. No es admisible que existan actividades que puedan operar al margen de estas obligaciones, generando un perjuicio económico y una clara desprotección jurídica para los hosteleros de la zona”, ha señalado su presidente.

La agrupación pide que, "en caso de confirmarse la falta de licencia", se suspenda de manera inmediata la actividad del centro. Asimismo, insiste en la necesidad de "igualdad de condiciones para el ejercicio económico y en el cumplimiento de la normativa que rige para todos los negocios del sector".

El alcalde ha manifestado a Asohtur que el servicio cumple con la normativa. La Agrupación ha pedido que esa afirmación "se certifique por escrito".

La patronal hostelera señala que "se reafirma en su compromiso de colaborar con las autoridades para garantizar un desarrollo justo y legal del sector hostelero en Covaleda y en toda la provincia, respaldando con esta acción a los hosteleros locales, que generan en la localidad una veintena de puestos de trabajo".