Manu Chao ofrecerá un concierto en Almazán el 13 de julio

El cantante Manu Chao ofrecerá un concierto en Almazán el día 13 de julio en el parque de La Arboleda. Su actuación es el plato fuerte del festival ‘Almazán Ven Vive Vuelve’ que se celebrará también los días 24, 25 y 26 de julio.

La actuación de Manu Chao es la antesala de este festival que reunirá a más de 15 bandas y artistas de primer nivel, en un entorno natural privilegiado y con entrada completamente libre.

Los artistas de esta tercera edición son Ultraligera, Santero y Los Muchachos, Pierre May, Indica, Playa Cuberris o Cientocero (tributo a Supersubmarina), junto a numerosos grupos emergentes del panorama nacional y regional como Wakame, La Milker Band, Willowisp o El Guapo Calavera, entre otros.

Una programación que combina talento consolidado con nuevas propuestas, y que afianza al festival como una referencia en el circuito musical del verano.

Almazán será uno de los cinco conciertos que ofrecerá el artista internacional Manu Chao este verano en España. «Es un honor y un auténtico privilegio que haya elegido nuestra villa como una de esas cinco paradas», explica la concejala de Cultura de Almazán, Ana Beatriz Gonzalo.

‘Almazán Ven Vive Vuelve’ es mucho más que música. Es una experiencia diferente y auténtica, que se desarrolla en un entorno natural único como La Arboleda, un espacio que ofrece sombra, frescura y un ambiente inmejorable para disfrutar del verano.

Un festival pensado al detalle, que no solapa conciertos, no obliga a elegir entre bandas y permite al público vivir cada actuación sin prisas, en un entorno accesible, cómodo y lleno de encanto.

La propuesta se completa con todos los servicios necesarios, así como foodtrucks, puestos de artesanía, ropa y complementos, piscina municipal, zona de sombra y descanso.

Además, la ubicación estratégica de Almazán, a menos de dos horas de ciudades como Madrid, Zaragoza, Logroño o Pamplona, lo convierte en una escapada perfecta para quienes buscan buena música, naturaleza y ambiente familiar.

El festival surge de la colaboración entre Maneras de Vivir, empresa adnamantina especializada en la producción de eventos, y el Ayuntamiento de Almazán. Una iniciativa que refleja el firme compromiso municipal con la cultura, la dinamización del entorno rural y la creación de propuestas de ocio gratuitas y de calidad para todos los públicos.

El proyecto cuenta también con el apoyo de la Diputación de Soria y la implicación de diversas empresas privadas de la villa.