Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda 2025, en más de un centenar de fotos

Ágreda se engalanó para una de las romerías más importantes de la provincia, la romería de la Virgen de los Milagros, a la que asistieron centenares de personas.

La romería tiene su propia leyenda, que se remonta a la procesión del Corpus de 1527, cuando un morisco llamado Juan Medrano se convirtió al cristianismo. Durante el recorrido por las calles del pueblo, la gente pasa por debajo de la talla, encomendándose a ella.

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

