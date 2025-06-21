Heraldo-Diario de Soria

Romerías

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda 2025, en más de un centenar de fotos

Las celebraciones en honor a la Virgen de los Milagros, se inician el sábado previo al Corpus Christi, conforme al calendario religioso. Estas festividades se remontan a 1644, cuando fue designada protectora de la Villa de Ágreda y su territorio, siendo la patrona de un total de 17 localidades de la región. La peregrinación en su honor es una de las más concurridas de la zona, debido a la gran cantidad de fieles que acuden a participar, provenientes de los pueblos y ciudades vecinas de Aragón, Navarra y La Rioja

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Ágreda se engalanó para una de las romerías más importantes de la provincia, la romería de la Virgen de los Milagros, a la que asistieron centenares de personas. 

La romería tiene su propia leyenda, que se remonta a la procesión del Corpus de 1527, cuando un morisco llamado Juan Medrano se convirtió al cristianismo. Durante el recorrido por las calles del pueblo, la gente pasa por debajo de la talla, encomendándose a ella.

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

Cientos de personas se encomendaron a la Virgen

Cientos de personas se encomendaron a la VirgenMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda

tracking