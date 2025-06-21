Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda 2025, en más de un centenar de fotos

La romería tiene su propia leyenda, que se remonta a la procesión del Corpus de 1527, cuando un morisco llamado Juan Medrano se convirtió al cristianismo. Durante el recorrido por las calles del pueblo,
la gente pasa por debajo de la talla, encomendándose a ella.
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda
Cientos de personas se encomendaron a la Virgen MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de los Milagros en Ágreda