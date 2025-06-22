Un enjambre de abejas en un pueblo de Soria obliga a intervenir a los bomberos para reubicarlas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las abejas son vitales para la agricultura y el medio ambiente, pero sus enjambres pueden ser peligrosos cuando aparecen 'donde no deben'. Fue el caso ocurrido en un pueblo de Soria este fin de semana, cuando se encontraron cientos de insectos en el porche de una vivienda. Tocó avisar a los bomberos, quienes retiraron a los animales para evitar complicaciones. El proceso incluye reubicarlas tras buscarles un nuevo hogar.

Los bomberos de la Diputación del parque de La Ribera intervienen sobre el enjambre.HDS

Bomberos de la Diputación provincial de Soria pertenecientes al Parque de La Ribera acudieron este sábado a retirar un enjambre de abejas tras recibir un aviso de la sala de emergencias del 112 indicando la presencia de los animales por cientos en una vivienda situada en localidad de Quintanilla de Tres Barrios.

Se trataba de un enjambre no establecido que representa un riesgo para los inquilinos y para la vía pública, por lo que se desplazó una dotación de tres efectivos que procedieron a su retirada.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación provincial recibe avisos por este motivo durante los meses de floración, especialmente si llueve de forma abundante, como ha ocurrido este año. Los bomberos actúan cuando la presencia de enjambres sin colmena supone un riesgo para las personas.

La recomendación es, una vez detectado el enjambre, avisar inmediatamente al 112 y alejarse unos cien metros, y si es dentro del domicilio cerrar las puertas y alejarse hasta que sea retirado. Los bomberos recogen la colmena con su reina en una caja y posteriormente se entrega a algún apicultor interesado en reubicar las abejas en el campo.