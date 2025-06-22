Almazán comienza la redacción para crear el carril bici en el casco urbano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Almazán quiere pasarse a la bicicleta y para ello ya ha iniciado la redacción del proyecto para crear su carril bici en el casco urbano. Rondará los cinco kilómetros y conectará instalaciones públicas, viviendas y empresas para que se pueda circular con seguridad.

Uno de los objetivos de la puesta en marcha del Plan Agenda 2030 dentro de la estrategia municipal del Ayuntamiento de Almazán, es el de hacer más sostenible y mejorar la movilidad de sus vecinos y visitantes, y es por ello que ha anunciado la formalización administrativa para la redacción del proyecto del carril bici urbano, para conectar zonas aledañas del municipio, al centro de la localidad. El diseño de esta iniciativa es posible gracias al apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Recientemente se realizó una visita de campo con el fin de inspeccionar la zona, y ver las necesidades de diseño de este proyecto, que incluirá señalización horizontal y vertical para garantizar el traslado seguro en casi 5 kilómetros y conectar servicios educativos, lúdico/deportivos y asistenciales, comercios, empresas, fábricas, viviendas residenciales, entre otros.

Teresa Ágreda, concejala de Medio Ambiente, ha destacado que “la movilidad urbana es considerada una de las principales líneas de actuación del gobierno local, siendo necesaria una estrategia para compatibilizar el tránsito de peatones y vehículos de movilidad personal, en especial las bicicletas”.

El proyecto pretende así fomentar la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta en el municipio, proporcionando una alternativa segura y eficiente al uso de vehículos motorizados, al tiempo que reducirá la contaminación, promoviendo la salud y bienestar de los ciudadanos.

De esta forma, con el diseño del carril bici, Almazán contribuye directamente al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como son: Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), mejorando la calidad de vida del municipio; Salud y bienestar (ODS 3) al promover la actividad física regular y contribuir a mejorar la salud, y el de Acción por el clima (ODS 13), ya que incentiva el uso de medios de transporte de cero emisiones como la bicicleta, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de dióxido de carbono.