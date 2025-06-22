Homenaje al afiliado del PSOE de Soria con mayor antigüedad y que empezó ya en la clandestinidad

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El PSOE ha rendido homenaje a Francisco Martínez Hernández ,uno de los referentes socialistas en Soria que reside en la localidad de Covaleda, al ser el militante que lleva más años afiliado en la provincia.

Nació en Ateca (Zaragoza), en 1934, en la guerra civil fusilaron a su padre lo que provocó la vuelta de la familia a Covaleda. Recuerda con emoción que la posguerra fue dura y por ello empezó a trabajar siendo todavía un niño con 13 años como carretero y posteriormente en las tareas propias del monte.

En los tiempos más complicados, la situación provocaba que había que reinventarse y aprovechar todas las oportunidades como la construcción del polideportivo en la que trabajó.

Al terminar este edificio, emigró a Alemania, como muchos otros, en busca de un sustento para su familia durante dos años y al regresar a Covaleda, consiguió un empleo en las tareas forestales.

La relación con el Partido Socialista de Soria empezó desde su origen en la clandestinidad, junto con Pedro Marrón, uno de los fundadores del PSOE en la provincia.

El carnet que con orgullo muestra es de 1977 ya con un PSOE legalizado en la democracia. Junto con otros socialistas como Jacinto Escribano promovieron la creación de la Agrupación de Pinares de Soria.

A sus 91 años, Francisco Martínez además de su militancia socialista también ha ostentado cargos institucionales como concejal en el Ayuntamiento de Covaleda, durante dos legislaturas (1983 hasta 1987) siendo alcalde José Luis Gómez, primer alcalde socialista de Covaleda, y durante dos años con Teodoro Gómez de 1987 a 1990

Desde entonces hasta la actualidad sigue afiliado al Partido Socialista, defendiendo las ideas progresistas.

Educó a sus hijos con estos valores socialistas, protegiendo a las minorías y a las personas que tienen menos recursos, les inculcó el valor de la libertad e independencia que da el trabajo como forma de vida, "lo único que tenemos son nuestras manos, nuestra honra y nuestra palabra".

En la vida pública promovió la participación, cada uno debe aportar a la sociedad lo que pueda dentro de tus posibilidades, pero sobre todo en la defensa de los montes, que es la mayor riqueza de la comarca de Pinares y de la de los vecinos y vecinas que son depositarios para futuras generaciones.

Sus compañeros de la Agrupación Local de Pinares, donde milita, y el Partido Socialista de Soria con su secretario general a la cabeza, Luis Rey, han reconocido y puesto en valor su trayectoria de toda una vida de militancia y de defensa de los valores que representan al partido en el que está afiliado desde hace 47 años.

El secretario de los socialistas pinariegos Carlos Llorente ha puesto ha destacado la “inspiración y un ejemplo a seguir por todos los socialistas de nuestra comarca. Él, junto con otros militantes también históricos que siguen afiliados a nuestra agrupación, fueron los que sembraron las ideas progresistas, nos sentimos muy orgullosos, nos marca un camino a seguir”.

En un emotivo acto celebrado en Covaleda con la presencia del secretario de general del PSOE de Soria, Luis Rey y el secretario de organización, Javier Antón se le ha entregado una placa conmemorativa con una de las frases del fundador del PSOE Pablo Iglesias Posse.: “Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes”.