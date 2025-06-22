Donde el río Duero se convierte en magia: las luces de Salduero

Este año, el evento tuvo lugar la noche del 21 de junio, y se colocaron más de 6,000 velas de manera estratégica en las calles y plazas del pueblo, creando dibujos e iluminando con delicadeza los distintos puntos del entorno, un paisaje nocturno convertido en un espectáculo visual impresionante. El río Duero, a su paso por el pueblo, fue iluminado, creando una esencia inigualable a lo largo de todo su tramo. Este evento se ha convertido en una tradición en Salduero, atrayendo a visitantes y locales que disfrutan de la belleza y la atmósfera festiva.

Durante la celebración, se organizaron dos conciertos a cargo de Blumine y Monipolio, en un ambiente único iluminado solamente por las luces de las velas, como no podía ser de otra manera.

Un evento especial que cautiva a todo el que lo contemplaMARIO TEJEDOR Las luces del Duero en Salduero

