Donde el río Duero se convierte en magia: las luces de Salduero

Las Luces del Duero en Salduero es un evento mágico que se celebra anualmente, donde el pueblo se ilumina con miles de velas, creando un ambiente encantador que cautiva a todo el que se acerca

Mario Tejedor
Soria

Este año, el evento tuvo lugar la noche del 21 de junio, y se colocaron más de 6,000 velas de manera estratégica en las calles y plazas del pueblo, creando dibujos e iluminando con delicadeza los distintos puntos del entorno, un paisaje nocturno convertido en un espectáculo visual impresionante. El río Duero, a su paso por el pueblo, fue iluminado, creando una esencia inigualable a lo largo de todo su tramo. Este evento se ha convertido en una tradición en Salduero, atrayendo a visitantes y locales que disfrutan de la belleza y la atmósfera festiva.

Durante la celebración, se organizaron dos conciertos a cargo de Blumine y Monipolio, en un ambiente único iluminado solamente por las luces de las velas, como no podía ser de otra manera.

