Zarabanda levanta el telón con la obra 'Rosa casi rojo' en Calatañazor

Calatañazor, uno de los pueblos de Soria con más sabor medieval, recibe este viernes en su plaza Mayor la obra de teatro 'Rosa casi rojo', una propuesta de teatro social comprometido, que impacta y emociona. La histórica compañía Producciones Teatrales Zarabanda, que lleva sobre los escenarios desde 1984, será la encargada de ponerla en escena. La actuación tendrá lugar el 8 de agosto, a partir de las 21.00 horas.

El V Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’ llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares.

Este festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades.

Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.