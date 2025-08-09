El Rehabitare recupera 65 casas en Soria para alquiler social

Publicado por Nuria Fernández Barriomartín Creado: Actualizado:

El programa de rehabilitación de vivienda para alquiler social de la Junta en Soria (Rehabitare) suma 65 viviendas recuperadas en el medio rural, con una inversión de 4 millones de euros.

En esta cifra se incluyen seis localidades que ayer se incorporaron y cuyos alcaldes firmaron el convenio con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones en Barriomartín (Soria)

Se trata de los municipios de La Póveda, Fuentearmegil, Oncala, Alconaba, Pozalmuro y Muriel de la Fuente. Esta iniciativa permite recuperar edificios que puedan ser destinados al alquiler social, de manera que se consigue optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, sobre todo, fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social, en favor de los colectivos más vulnerables, especialmente los jóvenes.

Suárez Quiñones puso en valor otros programas de la Junta para incrementar el parque público de vivienda. A las 65 del programa Rehabitare, hay que añadir que se están ejecutando 107 viviendas en distintas promociones de vivienda pública -en este caso para venta con descuento del 20 % del precio de adquisición para jóvenes (en colaboración con la Diputación de Soria)-, se encuentran también en fase de ejecución otras 38 viviendas para alquiler asequible de jóvenes bajo la modalidad de vivienda colaborativa, otras 8 viviendas para alquiler enmarcadas en el programa ‘Emprendedores’, 20 viviendas de camineros, 56 viviendas en dos promociones en San Pedro Manrique y Ólvega para alquiler, y otras 2 viviendas son adquiridas por la Junta para su incorporación al parque de alquiler. Todo ello será posible gracias a una inversión que supera los 33 millones.

A ello se añade las viviendas que han adquirido familias jóvenes en Castilla y León, gracias a la línea de avales pues en marcha por la Junta hace más de un año y que ha supuesto la firma de 100 préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda en la provincia de Soria.

Soria partía en 2021 de un parque público de 88 viviendas para alquiler social y en la actualidad cuenta con 269 viviendas. A ellas se suman las 104 que se venden con descuento para jóvenes.

Suárez Quiñones subrayó la importante apuesta del Gobierno regional en materia de vivienda, con una fiscalidad diferenciada para los jóvenes que junto a otras medidas como la mejora de los servicios y fondos destinados a reto demográfico, diez millones a través del Plan Soria en cinco años, ha permitido revertir la tendencia negativa de las cifras de población, con una subida en Soria hasta los 90.400 habitantes, y «ha sido por el esfuerzo de todos y gracias a las políticas de lucha contra la despoblación de la Junta», manifestó el consejero.

Los alcaldes de las 6 localidades que rehabilitarán una vivienda con el Rehabitare destacaron la necesidad de dotar de casas disponibles en el medio rural a precios asequibles. «Una de las cosas que hay que hacer para contrarrestar la España vaciada es tener vivienda» , manifestó Urbano Arancón, alcalde de Oncala.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, coincidió con los alcaldes y explicó que desde la Institución se cuenta con un programa para rehabilitar vivienda con el que han llegado a 10 pueblos, «pero queremos llegar a más, tenemos que dar la posibilidad de vivir y hacer vida en el pueblo», concluyó.