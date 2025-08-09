Los Cursos Universitarios de Santa Catalina en El Burgo de Osma se consolidan con 159 alumnos

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma ha vivido este viernes el cierre de la XXXVIII edición de los Cursos Universitarios de Santa Catalina, una cita que, año tras año, reafirma su prestigio como uno de los grandes encuentros académicos del verano en España. El acto de clausura, celebrado en el Teatro del Centro Cultural San Agustín, ha reunido a autoridades, profesores, alumnos y vecinos en una ceremonia que ha puesto el broche final a tres semanas de intensa actividad intelectual y cultural.

Con 159 alumnos, 15 profesores, 12 universidades y 11 instituciones participantes, esta edición ha superado nuevamente las expectativas. El director de los cursos, Carmelo Gómez, fue el encargado de abrir el acto con palabras de agradecimiento a todas las entidades colaboradoras. Tuvo un emotivo recuerdo para los alumnos canarios que, por diversas circunstancias, no han podido asistir este año, y destacó el papel de René Payó, director del último curso dedicado al arte gótico.

Acto de clausura de los cursos de verano de Santa Catalina.HDS

“Unos cursos especiales por el número de alumnos y la calidad; año tras año siguen creciendo”, afirmó Gómez, quien también reivindicó una mayor implicación de la Junta de Castilla y León en el proyecto. No faltó el homenaje al fundador de los cursos, José Pablo Redondo Lagüera, ni el reconocimiento al trabajo incansable del concejal de Cultura, Miguel Ángel Míregal, y de Toñi, pieza clave en la organización diaria.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, tomó la palabra para destacar el valor cultural que los cursos aportan al verano burgense. “Se han ganado la veteranía gracias a muchas cosas, como el tesón de los directores y el gran nivel cultural que alcanzan”, señaló, reafirmando el compromiso de la institución provincial con esta iniciativa que sitúa a El Burgo de Osma en el mapa académico nacional.

Por su parte, René Payó elogió el nivel de los contenidos y la implicación de los participantes, subrayando la importancia de cuidar y preservar esta tradición universitaria en una ciudad con tanta historia. “Pronto viviremos los 40 años y yo espero, cuando se celebren los 50, disfrutarlos como alumno porque estos cursos son una auténtica joya”, afirmó.

La ceremonia concluyó con la entrega de diplomas a los alumnos del curso sobre el gótico y la intervención del alcalde, Antonio Pardo Capilla, quien cerró oficialmente esta edición, reafirmando el papel de “tantas personas que durante 38 años han estado encendiendo la llama de pebetero constante de los cursos universitarios”.