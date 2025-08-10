El Miteco saca a información pública la construcción de la presa de San Pedro

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha aprobado el expediente de información pública y el proyecto de la construcción de la presa de San Pedro Manrique, con un presupuesto base de licitación de 6,1 millones de euros, según informó ayer la Subdelegación del Gobierno.

La presa sobre el río Mayor, ubicada en Oncala, está destinada a asegurar el suministro a la comarca de Tierras Altas. Esta infraestructura hidráulica beneficiará a San Pedro Manrique y sus pedanías (Palacio de San Pedro, Ventosa de San Pedro, Matasejún y Taniñe), así como a Montaves y Huérteles, de Villar del Río.

Con una capacidad prevista de 0,62 hectómetros cúbicos, responde a una demanda histórica de más de 25 años para paliar los problemas recurrentes de suministro de agua en la zona.

La actuación contempla la ejecución de una presa de gravedad de planta recta, con un aliviadero centrado en el cuerpo principal de tipo labio fijo, galería longitudinal para inspección y drenaje, y un sistema de desagüe compuesto por dos conductos rectangulares que vierten al cuenco amortiguador.

Las obras se había iniciado, pero quedó parada porque las empresas que habían resultado adjudicatarias en Unión Temporal de Empresas (UTE) pidieron unilateralmente la resolución del contrato.

Seis años después de la paralización, el proyecto encara una etapa administrativa para licitar la finalización de la presa y su puesta en funcionamiento. Una infraestructura hidráulica que los habitantes de la comarca de Tierras Altas llevan esperando más de 25 años en los que los problemas de agua son constantes, un verano sí y el otro también.

Esta será la segunda licitación para este proyecto y se espera que sea la última para que pueda entrar en funcionamiento. En los cinco meses de trabajos que se acometieron en 2018 se llevó a cabo la excavación del cuenco de amortiguación y se avanzó en el cuerpo de la presa y de los estribos. También se realizaron excavaciones en la parte central de la presa y poco más, una obra inacabada y parada que aprecian los viajeros que realizan el trayecto entre Soria y San Pedro Manrique.