Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la autovía A-15 al salirse un coche

Un accidente de tráfico en la autovía A-15 entre Medinaceli y Soria ha dejado cuatro heridos en la tarde de este domingo. Los hechos han tenido lugar a las 15.53 horas en el kilómetro 14, en el término municipal de Alcubilla de las Peñas en sentido Soria, según informan fuentes del servicio de emergencias 112.

El siniestro ha consistido en la salida de la vía de un coche. Las cuatro personas heridas estaban conscientes y han podido salir del coche. Desde el 112 se ha dado aviso a Sacyl y a la Guardia Civil de Tráfico de Soria.

Inicialmente Sacyl ha movilizado un helicóptero sanitario, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Almazán. No obstante, tras comprobar el estado de los heridos, se ha anulado el helicóptero por no ser necesario y han sido trasladados en ambulancia al hospital Santa Bárbara de Soria.