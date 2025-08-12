Rescate de peces en pozas aisladas en el río Tera en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y celadores medioambientales de la Reserva de Caza de Urbión rescataron ejemplares de todas las especies piscícolas que se encontraban en pozas aisladas en el río Tera a su paso por Espejo de Tera.

Debido a las altas temperaturas y la escasez de lluvias, el río Tera sufre, como es habitual cada verano, un acusado estiaje, lo que ocasiona que prolongados tramos de su cauce vayan quedándose sin agua, generando numerosas pozas aisladas donde los animales no tienen el oxígeno necesario para sobrevivir.

El rescate se realizó empleando un equipo portátil de pesca eléctrica que aplica a los peces una pequeña descarga que les aturde levemente y así se atraen hacia las sacaderas, facilitando su captura sin causarles ningún daño.

Posteriormente, los peces se trasladaron temporalmente en un depósito de agua con fluido de oxígeno continuo, que se encuentra adosado a la caja de un vehículo pick-up de la Junta de Castilla y León.

Una vez que se capturaron todos los peces del tramo de rescate, se trasladaron a otro tramo, siempre de manera preferente del mismo río o de su misma cuenca hidrográfica, en el que se ha asegurado que existe un caudal de agua suficiente hasta la llegada de las lluvias otoñales.

Las altas temperaturas que se registran desde hace varias semana se nota en los cauces de arroyos y también en las cuencas fluviales de la provincia de Soria.

Hay otros tramos de ríos de Soria en los que también se observan los mismos problemas a causa de las altas temperaturas y en los que se supervisa la situación de la fauna desde el Servicio de Medio Ambiente, con el objetivo de evitar la mortandad de peces.