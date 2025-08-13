Taquillas inteligentes en 20 pueblos de Soria para hacer la compra

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Una veintena de pueblos de la comarca de Tierras Altas (Soria) contarán con taquillas inteligentes digitales de compra que facilitará a los vecinos la entrega y recogida de pedidos de productos de alimentación no perecederos.

La red se encuentra instalada, a falta de alguna incorporación, y ha sido promovida por la Mancomunidad de Tierras Altas, dentro del proyecto 'Tu próxima compra inteligente', un ambicioso proyecto, financiado con fondos europeos, que tiene como objetivo mejorar la capacidad del sector comercial de la zona, dar servicio y cohesionar a la población.

Las taquillas están ya instaladas en pueblos que no cuentan con comercio convencional, pero todavía no se encuentran en funcionamiento. Después del verano, la Mancomunidad de Tierras Altas se sentará con los ayuntamientos para definir las bases sobre las que se licitará el servicio a los pueblos.

La compra venta digital está articulada a través de una plataforma de integración entre el comercio, los consumidores, productores locales y distribuidores, en la que se podrán realizar los pedidos y las compras que se repartirán por esta red de taquillas.

Será un sistema sencillo, según explicó Raquel Soria, agente de desarrollo de la Mancomunidad, ya que se ha pensado en la población mayor.

Las taquillas están colocadas San Pedro Manrique (4), Villarraso, Pobar, Fuente de Magaña, Valtajeros, Matasejún, Ventosa de San Pedro, Yanguas, Castilfrío de la Sierra, Carrascosa de la Sierra, Villar del Río, Villar de Maya, La Cuesta, Bretún, Diustes, Huérteles y Valduérteles.

La planificación se realizó con los ayuntamientos, explica Soria, y algunos declinaron instalar estas taquillas, que necesitan de conexión a la electricidad y también a internet. Para el reparto se cuenta con un vehículo eléctrico que recorrerá los pueblos con los pedidos de los vecinos.

Los productos que se podrán comprar serán los de un supermercado al uso, no perecederos y también refrigerados. No caben congelados ni frescos.

Conexión internet

Se han instalado puntos de conexión inalámbrica (Wifi) públicos y gratuitos en los alrededores de los establecimientos comerciales dando conexión al interior de los mismos, así como en los emplazamientos del sistema de taquillas que se creará con el proyecto.

La Mancomunidad ejecutado el proyecto de 'Tu próxima compra inteligente' cuenta con un presupuesto de 623.000 euros, de los cuales 498.000 están subvencionados con fondos europeos. Ahora se encuentra solo a falta de que entre en funcionamiento, pero también abarca otras actuaciones e inversiones destinadas a respaldar el pequeño comercio en Tierras Altas. Dentro de este programa se ha hecho un supermercado inteligente en Oncala, que funcionará de manera piloto.

En Oncala ya está todo listo para que los usuarios entren con un identificador personal que les da acceso a los productos. Para comprarlo deben pasar el código de barras por una caja electrónica, en la que también abonarán el coste. Un sistema similar al que está implantado en grandes superficies comerciales para compras pequeñas. La tienda dispone de cámaras de grabación.

Supermercado inteligente de Oncala.MARIO TEJEDOR

Este proyecto se plantea como piloto, lo que permitirá probar que se trata de un modelo viable para acercar el comercio a áreas despobladas del medio rural.

Todavía quedan unos meses para la puesta en funcionamiento de la plataforma on line para poder comprar, como de la logística del reparto entre los pueblos, así como de la tienda inteligente de Oncala.

Otras actuaciones que se han acometido y que están enmarcadas en este proyecto es la rehabilitación del antiguo matadero de San Pedro Manrique que se ha convertido en un supermercado.

Además se realizará una obra de reforma de la plaza de la Cosa de San Pedro Manrique, como principal zona comercial de la comarca, para adaptarla mejor a su uso como emplazamiento de mercados no sedentarios y eliminar barreras de accesibilidad. En las localidades de Magaña y de Villar del Río también se han construido dos tiendas.

La Mancomunidad de Tierras Altas ha realizado estos años una firme apuesta porque el comercio sea un servicio y también un revulsivo en la comarca. Al proyecto de ‘Tu próxima compra inteligente’ se suma un segundo, que también gira en torno a la actividad comercial.

Reciclaje

Se trata de ‘Tu compra en Tierras Altas no tiene desperdicio’. Al igual que el primer o cuenta con una subvención de fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y que asciende a 489.850,21 euros. En total más de una inversión de un millón de euros para implantar el comercio del siglo XXI en una de las comarcas más despobladas de Europa.

En el marco de ‘Tu compra en Tierras Altas no tiene desperdicio’ se han instalado tres máquinas , dos en San Pedro Manrique y la tercera en Villar del Río, para facilitar el reciclaje de envases de productos de supermercado.

En ellas los vecinos podrán depositar en ellas material para su reciclado en el compartimiento habilitado para tipología de residuo. A cambio el cliente recibirá una compensación, que falta por decidir. Los clientes que reciclen tendrán posibilidad de acceder a descuentos en los establecimientos comerciales de los dos pueblos.

Las máquinas ya están colocadas, pero todavía no están en funcionamiento a falta de definir con los ayuntamientos el modelo que se quiere. Para esta actuación se contará con un segundo vehículo eléctrico para recoger los envases reciclados.

La puesta en marcha de estos proyectos incluye otras actuaciones relacionadas con la divulgación y la formación a los propietarios y empleados de los establecimientos comerciales de Tierras Altas para servir de capacitación en la implantación en sus negocios de las nuevas tecnologías.