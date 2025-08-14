El incendio de un coche en Lodares se salda con cuatro ilesos gracias a una rápida actuación

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Aparece como incendio forestal por la movilización de medios, pero todo ha quedado en un susto de tráfico gracias a la rápida actuación del personal en la gasolinera de Repsol en Lodares, Soria. Un incendio en un coche se ha saldado con cuatro ilesos y una felicitación por saber intervenir como tocaba.

El sistema de información en directo Inforcyl recoge un fuego declarado a las 8.45 horas en Lodares, en la orilla de la autovía A-2. Según relató la propia persona que lo extinguió, "ha llegado un coche averiado con mucho humo saliendo del capó, con una pareja y dos niñas. Cuando ha parado ha empezado a salir fuego a tope".

En ese momento "he cogido el extintor y lo he metido por debajo" para atacar el origen de las llamas, logrando sofocarlas sin que nadie resultase herido. No obstante "se ha avisado a la Guardia Civil y han venido los bomberos", aunque ya han encontrado el incendio sofocado.

Eso sí, el buen hacer y la rapidez del interviniente ha hecho "que los bomberos me felicitasen". Oficialmente han ardido 0,01 hectáreas de superficie "otros"; en la realidad, una familia se ha llevado un buen susto, pero gracias al apoyo del personal de la estación de servicio soriana es algo que se resuelve 'sólo' con dinero.