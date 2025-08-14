La Junta analizará mejoras en la iluminación, la señalización o la accesibilidad de Rello

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León estudiará mejoras en la iluminación, señalización o accesibilidad a determinadas partes monumentales de Rello, una villa considerada como uno de los pueblos más bellos de Soria. Además, ha mantenido contactos para conocer de primera mano las necesidades del municipio.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha visitado la villa de Rello, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico, en 2021 (incoada en 1971). Su origen medieval, como plaza para la defensa de la línea del Duero, determina su característica estructura urbana, conservada hasta estos días, como una villa fortificada delimitada por las trazas de la muralla.

El núcleo se estructura en forma de ‘T’, con un eje fundamental que es la calle que une el castillo y la iglesia, espacio en el que se integra la plaza Mayor, cortado transversalmente por un eje norte-sur por el que se penetra en el núcleo desde una de las puertas de la muralla. Paralelamente a la calle principal se trazan dos calles que desarrollan un circuito perimetral, de ronda junto a la muralla.

Además del conjunto histórico, también cuenta con otras declaraciones BIC, como el Castillo (declarado en 1949), en Rollo de Justicia (1963), la Atalaya de Tiñón (2014) y la Atalaya Torre del Agua (2014).

En su visita, la delegada territorial ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Ramos, para conocer las principales necesidades e inquietudes del equipo de Gobierno del municipio, algunas de ellas relacionas con infraestructuras destinadas a la accesibilidad y la seguridad, el turismo, el patrimonio o la eficiencia energética, y otras iniciativas para mejorar las condiciones de vida y de prestación de servicio público a los vecinos y visitantes.

La delegada recorrió las calles de este conjunto amurallado, considerado el mejor conservado de la provincia de Soria, y tuvo la posibilidad, junto con el alcalde, de charlar con los vecinos y conocer sus principales reivindicaciones.

Acompañada del alcalde, Yolanda de Gregorio conoció las últimas actuaciones realizadas en el municipio gracias a las subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León, a través del Fondo de Cohesión Territorial, concretamente el proyecto de arreglo de la cubierta y reforma interior del Ayuntamiento de Rello y otras dependencias municipales, con algo más de nueve mil euros, consiguiendo ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y la mejora de eficiencia energética en edificios públicos. Además, visitó otras dependencias municipales, como un salón polivalente o una vivienda municipal destinada a alquiler.

De los asuntos abordados en el encuentro, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el rico patrimonio de este conjunto histórico, y “fruto del compromiso y la colaboración institucional que esta Delegación Territorial de la Junta siempre mantiene con los municipios de nuestra provincia, vamos a solicitar al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte que, de acuerdo con las inquietudes del Ayuntamiento de Rello, elabore un informe para estudiar posibles vías de colaboración en asuntos tan relevantes como la iluminación, la señalética, la seguridad y la accesibilidad del conjunto y algunos de sus elementos arquitectónicos declarados o edificios públicos”, ha manifestado Yolanda de Gregorio.

En la jornada de trabajo también se abordaron otras cuestiones relacionadas con el turismo y el empleo, de las que la corporación también recibirá asesoramiento por parte de los servicios técnicos correspondientes de la Junta de Castilla y León en la provincia.