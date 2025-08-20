Este pueblo de Soria celebra una jornada dedicada a la siega antigua

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Hay un pueblo de Soria que cada dos años celebra una jornada dedicada a la siembra antigua. Una forma de homenajear los antiguos y duros trabajos realizados en el campo. Una cita completamente consolidada en el calendario estival que se celebra este sábado, 23 de agosto, a partir de las 09.00 horas y hasta las 13.00 horas en la que los visitantes tendrán la oportunidad de ver las habilidades en el manejo de herramientas, maquinaria y tractores de los agricultores a través de una serie de demostraciones.

El destino: la localidad soriana de Nepas. Durante toda la jornada matinal la muestra de siega antigua contará la evolución que han sufrido los procesos de recolección del cereal, desde el segado a mano a la llegada de la cosechadora.

Es una oportunidad única, según apuntan desde la organización, tanto para que aquellos que hayan vivido en primera persona esta evolución se reúnan y recuerden anécdotas, como para los que no lo hayan hecho, ya que podrán hacerse una idea de lo duras que debían ser esas largas jornadas de trabajo.

Los tractores y maquinaria utilizadas han sido restauradas por miembros de la Asociación Española de Amigos de la Maquinaria Agrícola afincados en Nepas y alrededores y se corresponden con las que se utilizó en estas tierras para realizar las tareas del campo en la época de los años 30 a los 70. Todo ello enmarcado en un día festivo, amenizado por la música tradicional de las dulzainas castellanas.

Programa

09.00 horas. Degustación de moscatel y pastas. Para comenzar la jornada con buen pie y mientras se tiene la oportunidad de escudriñar la maquinaria utilizada durante la muestra, se degustará una selección de pastas acompañadas de un buen moscatel.

09.45 horas. La tractorada infantil comandará el desfile de la maquinaria desde el parque de Nepas hasta la finca donde tendrá lugar la muestra.

10.00 horas. Desfile de la maquinaria hasta la finca. Guiados por la tractorada infantil, dará comienzo el desfile de la maquinaria hasta la finca donde tendrá lugar la muestra. Una vez allí, en la Finca La Huertecilla, toda la maquinaria quedará expuesta para el disfrute de los visitantes.

10.30 horas. Muestra de siega a con hoz y zoqueta. Los visitantes podrán observar cómo utilizaban la hoz y la zoqueta para segar el cereal. La hoz fue la primera herramienta utilizada para la siega, mientras que la zoqueta protegía la mano de los posibles cortes.

10.50 horas. Muestra de siega con dalla. La dalla fue una herramienta que permitió a los agricultores segar más rápidamente. Se usó principalmente en la siega del forraje para el ganado y los cereales. Los asistentes podrán ver el uso y la técnica correcta de la dalla para segar.

11.10 horas. Muestra de corte con guadaña. La guadaña fue la primera máquina utilizada para segar. Tuvo una gran importancia, ya que supuso el cambio de la siega manual a la mecánica. Disponía de una sierra de corte accionada con su propio movimiento, lo que permitió disminuir sustancialmente el tiempo de siega.

11.30 horas. Almuerzo campestre. El almuerzo era uno de los momentos más importantes de la jornada y aquí no se hará una excepción. Se preparará un almuerzo campestre, en la misma finca de la muestra, para que los asistentes puedan reponer fuerzas y continuar disfrutando del resto de la jornada.

12.00 horas. Muestra de corte con gavillera Trepat. La gavillera mejoró la forma en la que se recogía la mies, puesto que además de cortarla, la amontonaba a su paso en unos montones llamados gavillas, de los que obtiene su nombre.

12.30 horas. Muestra de corte y atado con segadora Mc Cormick nº5. La atadora mejoró de nuevo la forma de recogida de la mies, puesto que además de cortarla y amontonarla, ataba los montones en fardos antes de depositarlos en el suelo a su paso.

13.00 horas. Muestra de recolección con cosechadora. La cosechadora supuso un antes y un después en el mundo de la agricultura. Fue la mayor revolución hasta la fecha, ya que aunaba todas las máquinas existentes en una sola. Los agricultores segaban, trillaban, aventaban y guardaban el grano en sacos utilizando una sola de ellas.

Además, se montará una trilladora Hern en la finca donde tendrán lugar las diferentes muestras, para que los asistentes puedan ver cómo trilla toda la mies cortada durante la jornada.