Mantones y capas para la verbena más castiza de Soria

Mantones en una edición anterior de la verbena de El Royo.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La verbena más castiza de la provincia de Soria ya tiene fecha. Este sábado, los mantones de manila y las capas castellanas sustituirán a las 'rebequitas' en El Royo, dentro de una cita tradicional que gana adeptos.

El vínculo entre El Royo, el mantón de Manila y la verbena es histórico. Ya en 1934 la prensa provincial recogía cómo, en la tradicional verbena de la localidad, las mujeres lucían con orgullo sus mantones, muchas veces traídos de ultramar por aquellas que habían emigrado a América y regresaban mostrando estas prendas como símbolo de prosperidad.

En 1978 se organizó la primera edición del Certamen Nacional del Mantón de Manila, que premiaba tanto el valor de las piezas como la elegancia al lucirlas. Aunque el concurso dejó de celebrarse con el tiempo, la costumbre de vestir mantones y capas castellanas en la verbena se mantuvo viva, dando lugar al actual Desfile del Mantón de Manila y la Capa Castellana.

En la actualidad esta cita reúne a más de un centenar de participantes, convirtiéndose en un auténtico homenaje a la tradición y al folclore castellano.

Este es el programa para la noche del 23 de agosto:

- 23.00 horas: Concierto de la Banda de Música de Covaleda.

- 24.00 horas: Gran Desfile de mantones y capas, con salida desde el Salón del Ayuntamiento y llegada al quiosco de la música, recientemente restaurado. En este escenario se entregará un obsequio a los participantes y se celebrará el sorteo de un mantón antiguo (finales del siglo XIX o principios del XX) y de una capa castellana. Las papeletas ya están disponibles en los comercios de la localidad y también podrán adquirirse durante la velada.

- 01.00 horas: Comienzo de la Tradicional Verbena, amenizada por la orquesta Grupo Láser.

Una tradición que perdura

Con este evento, el Ayuntamiento de El Royo reafirma su compromiso con la conservación y difusión de las costumbres populares, invitando a vecinos y visitantes a participar activamente en esta celebración tan especial, vistiendo y luciendo estas prendas cargadas de historia.

El desfile y la verbena pondrán el broche final a un verano lleno de actividades en la Comunidad de Cintora: más de veinte días de conciertos, charlas, exposiciones, verbenas y propuestas culturales que han hecho vibrar al municipio.

"El Royo les espera para compartir juntos una noche mágica de tradición, música y convivencia".