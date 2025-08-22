Calatañazor y Muriel cierran años de desconexión con la instalación de una antena 5G

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La ansiada cobertura 5G para los vecinos de Calatañazor y Muriel de la Fuente está más cerca de hacerse realidad. El pasado jueves 12 de junio, el Boletín Oficial de Castilla y León publicó el anuncio del Ayuntamiento de Calatañazor sometiendo a información pública la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística, promovida por Telefónica Móviles España, S.A.U., para la instalación de una estación base de telefonía móvil en las parcelas 35891 y 5786 del polígono 2 (Camino Abejar. Finalizado el plazo de veinte días de trámite preceptivo para formular alegaciones, sugerencias o reclamaciones, y no habiéndose presentado ninguna, el expediente se someterá a consideración de la comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo a celebrar el próximo jueves 28 de agosto. Con este visto bueno la instalación de la antena será definitiva.

El alcalde de Calatañazor, Alfredo Pérez, se mostró este jueves satisfecho con este anuncio en el que llevan mucho tiempo trabajando. «Llevamos años detrás aunque una vez que Movistar ha tenido medios y presupuesto, han sido unos tres meses de trámites y papeleo».

La colocación de la antena 5G es muy importante para la zona ya que «hablamos de dar servicio tanto a los vecinos como a todos los turistas que visitan estos pueblos, que son muchos». No en vano, continuó el regidor, «en Calatañazor somos 18 vecinos, unos 40 en Muriel y entre 6 y 7 en Abioncillo». Sin embargo, «alrededor de 40.000 turistas visitaron esta zona durante el año pasado», apuntó Pérez, confirmando las cifras de clientes potenciales que darían uso a esta antena. «A lo mejor llegamos tarde porque son muchos años de espera, pero la verdad es que es un gran paso», afirmó.

Y no solo eso, ya que el alcalde de Calatañazor se refirió al importante avance en materia de seguridad que esta antena supone: «De cara a Protección Civil también es importante ya que hay zonas en las que no se puede llamar al 112».

No en vano, continuó Pérez, «llevamos el verano fatal con la cobertura. Es imposible hablar por teléfono, al final tienes que comunicarte por whatsapp. El 3G el servicio que da es mínimo». Con este proyecto, «la antena de Abejar daría cobertura a Calatañazor que, a su vez, y tras colocar otros aparatos allí, daría cobertura a Muriel de la Fuente».

Con este nuevo escenario, se abren nuevas oportunidades para los vecinos de la zona. «Algunos trabajan en Madrid y Barcelona y podrían quedarse durante alguna temporada en el pueblo teletrabajando», informó Pérez sin olvidar, por supuesto, «a la gente mayor, que gana mucho en seguridad de cara a poder llamar por teléfono sin problema». De esta forma, incidió, «ganamos tanto en seguridad como en tecnología».

En España, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, dictada en transposición del marco regulatorio armonizado a nivel europeo, los servicios de comunicaciones electrónicas se prestan en condiciones de libre mercado, pudiendo ser prestados por cualquier operador que cumpla las condiciones establecidas legalmente.

El despliegue de redes y demás medios técnicos para su prestación se lleva a cabo por los propios operadores de acuerdo con sus propias estrategias técnicas y comerciales.

En cualquier caso, hay que reseñar que regularmente desde la subdelegación del gobierno en Soria se realizan gestiones con Telefónica de España para intentar paliar determinadas deficiencias, como ha ocurrido en el caso de Calatañazor y Muriel. Después de las acciones emprendidas junto con la anterior Corporación de Muriel de la Fuente, encabezada por Belén Antón y el alcalde de Calatañazor, Alfredo Pérez, Telefónica Móviles va a proceder en las próximas semanas, una vez se hayan obtenido todos los permisos preceptivos a la instalación de una estación base de telefonía móvil en el Camino de Abejar, en el término municipal de Calatañazor, que se espera venga a resolver los problemas de telefonía en ambos municipios.

La propuesta

La instalación propuesta por Telefónica Móviles en esta estación base proporcionará cobertura a los municipios de Calatañazor y Muriel de la Fuente, para lo cual se instalarán los sistemas de cobertura GSM900, LTE900 y 5G700 en dos sectores de radio.

La banda de frecuencia GSM900 corresponde a una porción del espectro radioeléctrico susceptible de ser utilizada para comunicaciones fijas y/o móviles. Se caracteriza por su capacidad de propagación y penetración, lo que la hace especialmente útil para cubrir grandes áreas geográficas.

LTE 900 se refiere a la tecnología LTE (Long Term Evolution) operando, al igual que GSM900 en la banda de frecuencia de 900 MHz. Esta banda es utilizada para la cobertura 4G, especialmente en áreas donde se requiere una mayor penetración de señal, como edificios y zonas rurales.

Por último, 5G 700 se refiere a la tecnología 5G que opera en la banda de frecuencia de 700 MHz. Esta banda ofrece varias ventajas, incluyendo una mejor cobertura en interiores y zonas rurales, así como una mayor velocidad de descarga y subida de datos en comparación con tecnologías como el 4G.