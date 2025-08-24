En imágenes: romería de San Bartolomé en Ucero

Desde primera hora de la mañana, los caminos que conducen a la ermita de San Bartolomé se llenaron de peregrinos llegados desde
Nafría, Herrera de Soria, Valdeavellano, Rejas de Ucero y otras localidades cercanas. Muchos realizaron el trayecto a pie, otros en bicicleta, como manda la tradición, envueltos por la belleza del paisaje y acompañados por un clima favorable.
La jornada comenzó con la primera misa a las 10:00 horas, seguida de la eucaristía principal a las 12:00, que congregó a centenares de fieles en torno a la ermita. Tras ella, la imagen de
la Virgen de la Salud recorrió los alrededores del templo en procesión, acompañada por dulzaineros y vecinos entregados. Por la tarde, el rezo del Rosario y una última misa a las 18:00 pusieron el broche espiritual a una jornada marcada por la fe y el recogimiento.
Pero la romería fue también encuentro y celebración. Bajo la sombra de los árboles, familias y grupos de amigos compartieron comida campestre, charlas y momentos de descanso. Por la noche, la fiesta se trasladó al centro de Ucero, donde la orquesta Maxima Show animó la verbena con música, baile y el tradicional bingo.
Una fiesta mariana en la ermita del Cañón del Río Lobos MARIO TEJEDOR
