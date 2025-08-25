Este pueblo de Soria ha celebrado la Nochevieja en las fiestas de agosto

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los vecinos de Torralba del Moral se vistieron de gala la noche del sábado al domingo para celebrar una original Nochevieja en pleno mes de agosto. Un acto que tuvo lugar en el marco de sus fiestas estivales. Tal y como informa una vecina de la localidad, «en nuestro pequeño pueblo, Torralba del Moral, la fiesta del Cristo es el momento más esperado del año. No se trata solo de una celebración, sino de un reencuentro que nos une a todos. Aquí, cada persona pone su granito de arena, transformando estos días en algo realmente especial. Una de nuestras tradiciones más queridas es el concurso de disfraces, que siempre tiene una temática diferente. Hemos viajado en el tiempo con disfraces de personajes históricos y hemos vuelto a la infancia disfrazándonos de dibujos animados. Este año, pensamos hacer algo aún más emocionante: ¡celebrar todos juntos las campanadas, como si fuera Nochevieja! Es una manera de unirnos y empezar la fiesta con alegría y un toque de originalidad».

Y dicho y hecho. Hubo música, diademas luminosas, disfraces de uvas, ambiente festivo y, por supuesto, 12 campanadas que emplazaron a sus vecinos a 2026 para volver a celebrar las fiestas de verano con la misma emoción. La fiesta temática de Nochevieja arrancó al filo de la medianoche para a las 2.00 horas celebrar las ‘Campanadas Torralbeñas’ donde, según el programa, ¡todo vale!: uvas, gominolas o aceitunas... Para concluir el domingo con vermut y gran hinchable acuático como fin de fiestas.