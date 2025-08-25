Sarnago celebra su rito más ancestral de la mano de sus tres Móndidas

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Como colofón a una semana cultural repleta de actividades, durante la jornada de este domingo, Sarnago se vistió de largo para dar paso a la celebración de uno de sus ritos más ancestrales, la ceremonia de las Móndidas, que un año más se pasearon por las calles de la localidad de Tierras Altas para no dejar que esta tradición caiga en el olvido.

Laura Tellería Olmedo, María Carrascosa Jiménez e Irune Lorete Alcalde son los nombres propios de las tres Móndidas que estuvieron acompañadas por el otro gran protagonista de la jornada, el mozo del ramo, cuyo protagonista fue Imanol Artazcoz Calvo.

Este rito fue recuperado en 1982 tras 15 años sin celebrarse, gracias al empeño de la Asociación de Amigos de Sarnago, nacida un par de años antes y que se marcó como uno de sus hitos volver a marcar este evento en el calendario estival de los vecinos de la comarca de Tierras Altas y de Soria en general.

Desde la Asociación recuerdan que la última vez que se celebró la fiesta tradicionalmente fue en 1967, cuando la despoblación y los cambios sociales hicieron mella en estas tierras y condenaron al olvido a muchas manifestaciones culturales del mundo rural. Como en otros pueblos de la comarca, la antigua celebración tenía lugar durante la festividad de la Trinidad, coincidiendo con la última luna llena de la primavera.

Sin embargo, cuando la asociación logró devolverla a la vida en los años 80, hubo que adaptarse a los nuevos tiempos, trasladando la festividad al fin de semana más próximo a San Bartolomé, patrón de Sarnago, con el fin de facilitar la participación y asistencia de vecinos, familiares y visitantes.

La jornada festiva comenzó a las 10.00 horas cuando el mozo del ramo, acompañado de los gaiteros pasó a recoger a las Móndidas que participaron, después, en la procesión y misa. A las 12.15 horas se celebró la asamblea general de socios a cuyo término tuvo lugar un aperitivo que dio paso a un homenaje al socio de mayor edad, a los niños nacidos este año y a la primera junta directiva (45 años).

A las 18.00 horas se celebró uno de los actos más emotivos de la jornada con la salve, las cuartetas y la fiesta del Ramo reivindicando la vida en Sarnago, la herencia recibida y el compromiso con su recuperación. A las 19.00 horas la música puso el broche final a la fiesta de la mano de los gaiteros de La Cantina que fueron los que amenizaron todos los actos del día. Culmina así una semana cultural llena de actos en una jornada final de especial emoción, en la que la tradición se funde con la voz viva de las nuevas generaciones.