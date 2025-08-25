Covaleda celebra el XII Encuentro de Encajeras de Bolillos

XII Encuentro de Encajeras de Bolillos en Covaleda.HDS

Covaleda celebró este sábado su XII Encuentro de Encajeras de Bolillos con la participación de 62 personas que no quisieron perderse este evento que invita a los asistentes a no perder las tradiciones y a que sigan pasando de generación en generación. A la cita acudieron encajeras de Covaleda, Derroñadas, El Royo, Vinuesa, Serón de Nágima, San Leonardo, Navaleno, Molinos, Cabrejas del Pinar, Duruelo, Soria, Valle de Mena, Logroño, Echarri-Aranaz y Burgos. La jornada está organizada por la Asociación de Amas de Casa de Covaleda junto al grupo de encajeras de la localidad pinariega.