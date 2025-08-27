Borobia acoge a cuatro estudiantes universitarios en prácticas con el programa Campus Rural

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cuatro estudiantes universitarios participan en prácticas formativas en el Ayuntamiento de Borobia y en el Observatorio Astronómico de la mano del programa Campus Rural, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades en colaboración con la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas).

Esta iniciativa, nacida para promover el reequilibrio territorial mediante la conexión del talento joven con los municipios más afectados por la despoblación, permite a los estudiantes universitarios realizar prácticas remuneradas en entornos rurales. Cada participante recibe una prestación mensual de 1.000 euros brutos más la cobertura de Seguridad Social. Esta estancia tiene una duración de entre dos y cinco meses. El programa exige además la residencia en el municipio de destino reforzando la convivencia y el arraigo en el territorio.

En Borobia, los universitarios son Javier Aguayo (Madrid), estudiante de Física en la Universidad Autónoma de Madrid, que colabora en tareas técnicas relacionadas con la programación y divulgación científica del Observatorio Astronómico. Darío Cantón (Ourense), estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de León, que participa también en proyectos vinculados con la gestión y comunicación de actividades astronómicas del observatorio soriano que va a ser en breve también un planetario.

A ellos se suman Vanessa Pelaz (Palencia), máster en Procesos Formativos, Gestión Cultural y Turismo e historiadora del Arte, que desarrolla labores en el ámbito cultural y de dinamización patrimonial desde la Secretaría municipal y Silvia del Río (Borobia), máster en Gestión y Administración Pública, con estudios en Administración y Derecho, que apoya la labor administrativa del Ayuntamiento y refuerza el vínculo entre sus vecinos y la gestión local.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, visitó este miércoles Borobia invitado por su alcalde, José Javier Gómez Pardo, para conocer de primera mano el funcionamiento de este programa y la labor que los estudiantes están realizando.

Miguel Latorre se ha reunido con los cuatro jóvenes para conocer sus motivaciones y la experiencia que están viviendo en Borobia. «Campus Rural es una herramienta que conecta talento con territorio. Los pueblos ganan dinamismo y los estudiantes se llevan un aprendizaje vital y profesional que marca sus trayectorias. El futuro del medio rural pasa también por el compromiso y la innovación de la juventud», destacó.

El programa ha tenido en Soria un alto grado de implantación: durante sus tres primeras ediciones, 38 estudiantes han realizado prácticas en la provincia. En 2024, Soria fue la cuarta de España con más participación, al acoger a 20 jóvenes en ocho municipios distintos.