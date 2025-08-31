Rubén Sanz, protagonista del festival taurino de San Esteban

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz ha presentado el cartel oficial de los festejos taurinos que se celebrarán durante sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rivero y al Santo Cristo de la Buena Dicha.

El acto tuvo lugar en el histórico Lagar de San Miguel, espacio vinculado a la tradición vinícola de la Ribera del Duero, y contó con la presencia del alcalde, Daniel García; el empresario taurino, Ignacio Ríos; la experta taurina, Beatriz Ayllón; el torero soriano, Rubén Sanz; y el joven novillero, Manuel Domínguez, figuras del cartel sanestebeño para las próximas fiestas patronales.

Durante la presentación, el alcalde destacó el esfuerzo realizado para «sacar el mejor cartel posible», subrayando la confianza depositada en el empresario Ignacio Ríos, «alguien de confianza para organizar la feria taurina».

García valoró especialmente la presencia de Rubén Sanz, quien próximamente confirmará su alternativa en la plaza de toros de Las Ventas. «Es importante potenciar lo de nuestra tierra, y más cuando hay una persona que va a ir a Madrid. Hemos logrado un cartel que aúna madurez con juventud», destacó.

Los festejos se celebrarán en la misma plaza de toros que el año pasado, que se montará el miércoles en el mismo solar. Según el empresario, se trata de «una plaza con capacidad para poder llenarla». Los tres actos tendrán lugar a la misma hora y con una suelta de reses después de cada festejo.

El ciclo se abrirá el lunes 8 de septiembre, a las 18:00 horas, con un festejo de rejones, en el que se lidiarán cuatro novillos de la ganadería de José Antonio Alonso en un mano a mano entre los rejoneadores Sebastián Fernández, ya conocido por la afición local, y Duarte Fernandes.

El martes 9, también a las 18:00 horas, se celebrará el festival sin picadores con cuatro novillos de López Vicente para Rubén Sanz y el joven novillero Manuel Domínguez.

La participación del matador soriano llega en un momento especialmente significativo de su carrera, tras diecisiete años como matador y a pocas semanas de su confirmación en Madrid. «Estoy muy agradecido en un año tan importante para mí.

Sé el esfuerzo que han hecho para que yo pueda torear y no lo voy a olvidar nunca, porque es el año que más falta me hacía», expresó.

Sanz recordó que «torear en San Esteban es siempre una ilusión. Es el pueblo de la provincia que más me había costado torear; no me había presentado hasta hace tres años, pero fue un día muy bonito». También dedicó unas palabras a su amigo Iván Pachón, vecino de la localidad. «El toreo te hace conocer a personas que son importantes en tu vida, y aquí hay una persona a la que tengo un cariño especial. El esfuerzo y la ilusión que le hace a él hacen que merezca la pena estar», expresó.

Sobre su actuación, Sanz afirmó que «hay que intentar que la gente salga contenta y que pueda ser el torero que siento» y reconoció sentirse «muy ilusionado de torear con un novillero con proyección para ser un torero importante».

El acto también contó con la intervención de Manuel Domínguez, de 16 años, quien compartió que empezó «a torear en serio cuando tenía once añitos» y admitió que en su casa «nunca se habían visto toros» y que no tiene familiares vinculados a la tauromaquia, pero que «desde siempre los toros» han sido su pasión.

El miércoles 10 se cerrará el ciclo con la tradicional suelta de reses y toreo en simulacro a cargo de los mozos del municipio. Los precios de las entradas han sido diseñados para facilitar el acceso a todos los públicos.

Para el festejo de rejones, la entrada general cuesta 25 euros, 15 euros para niños y 20 euros para mayores de 65 años. En el festival sin picadores, el precio general es de 20 euros, 10 euros para niños y 15 euros para mayores.

Para el toreo de peñas, la entrada general es de 15 euros, 5 euros para niños y 8 euros para mayores. El abono para los tres festejos tiene un precio de 50 euros en general, 40 euros para peñistas, 20 euros para niños peñistas y 40 euros para mayores de 65 años.