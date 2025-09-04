Encierros infantiles, disfraces y comidas populares en las fiestas de Fuentetoba

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Fuentetoba inicia el viernes 5 de septiembre sus fiestas patronales en honor de la Virgen de Valvanera que se prolongarán hasta el día 9 de septiembre. Los actos arrancan con los torneos de futbolín para niños y adultos como antesala de una parrillada popular, seguida de la verbena.

El sábado se celebrará el campeonato de guiñote en el que se repartirán premios por valor de 1.500 euros y un desfile de disfraces infantil. Por la noche, verbena amenizada por la orquesta Invasión.

El domingo, día 7, después de la diana, la banda de música ofrecerá un concierto al mediodía, al que le seguirá una comida popular, cuyos tickets se venderán en los bares de la localidad. Por la tarde, a partir de las 18.30 horas comenzará el encierro infantil, seguido de una actuación de mariachis.

El lunes, 8 de septiembre, es el día grande de las fiestas con la celebración de la misa en la iglesia de San Martín de Tours, seguida de la procesión con la imagen de la Virgen de la Valvanera, con la tradicional subasta de banzos y roscas.

Hasta hace unos años, esta celebración religiosa se realizaba en la ermita de la Monjía que por su mal estado de conservación se trasladó a la iglesia parroquial de Fuentetoba. La tarde se completará con juegos populares y un concierto tributo de música de los años 80. El martes tendrá lugar la misa de difuntos en la parroquia.