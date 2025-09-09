Así vive un argentino las fiestas de un pueblo de Soria: "Me fui siendo parte de una familia"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Llegar desde Argentina a las fiestas de un pequeño pueblo de Soria puede ser un choque cultural, pero para Mauricio Alejandro Spahn fue un 'flechazo'. Este argentino encontró en Villar del Río una "familia" a través de tradiciones y costumbres, fé y barra de bar, un disfraz de marciano e icnitas de dinosaurio. Como cantaba Serrat en 'Fiesta', las distinciones se borraron para disfrutar unidos de unos días inolvidables.

Este es su testimonio:

"Llegar a Villar del Río, en la provincia de Soria, la noche de la fiesta temática organizada por la Asociación de la Peseta y el Rosco fue como aterrizar en otro continente. Y no solo porque yo venía de Argentina: apenas crucé la plaza tuve que disfrazarme de extraterrestre. Imagínese: un argentino recién bajado del auto, todavía mareado del viaje, y de golpe convertido en marciano. Yo, que no soy fanático de los disfraces, terminé con antenitas en la cabeza y cara de '¿qué hago acá?'. Pero el clima era tal que era imposible resistirse, incluso con ese fresco soriano que a uno, recién llegado de Barcelona, lo agarra desprevenido y lo deja pensando: '¿Dónde venden bufandas en este pueblo?'.

La familia de Inma, los 'Caracolas' —cada familia con apodo propio, como si fueran clanes medievales, o equipos de fútbol de barrio— me presentó a medio pueblo. Y lo increíble fue que, en cuestión de minutos, ya estaba saludando como si fuera candidato en campaña. He recorrido buena parte de mi Argentina, y también países hermanos en Sudamérica, pero nunca viví una integración tan inmediata: en Villar del Río uno no se siente visitante, sino primo lejano que volvió para la fiesta.

Entre la ermita y la barra

Soy católico practicante y debo confesar que me chocó ver, esa primera noche, la ermita de Santa Filomena convertida en barra de discoteca. 'Che, esto no va', pensé. Pero enseguida entendí que acá la devoción no pelea con la alegría: conviven. Lo que en Buenos Aires sería motivo de polémica televisiva acá se resuelve con una caña y un chorizo al pan.

No conocía a Santa Filomena, mártir venerada desde el siglo XIX, y me intrigaba su historia. Pedí un libro sobre ella y lo leí como quien prepara examen. Después la procesión, los cantos, la emoción. Los villarujos le cantan con tanta devoción —hombres arriba del coro, mujeres respondiendo abajo— que uno no puede más que emocionarse. Y sí: confirmé que el que canta, reza dos veces… aunque algunos parecían rezar tres o cuatro con lo fuerte que le daban.

Cultura viva entre montañas

La semana fue un torbellino: participé en la BTT (aunque confieso que hice el tramo más corto, porque si no me quedaba a vivir en el camino). El paisaje era tan perfecto que parecía hecho con Photoshop: montañas, prados y la famosa ruta de las icnitas, esas huellas de dinosaurios que hacen sentir chiquito a cualquiera. Yo pedaleaba y pensaba: 'Mirá vos, hasta los dinosaurios pasaron por acá y yo me vengo a estrenar en bicicleta'.

El pueblo medieval abandonado parecía sacado de una película. En América, esas escenas las vemos en cine; acá las tenéis gratis, con la ventaja de que no hay ni fila ni pochoclos caros.

El teatro popular me arrancó carcajadas con un funeral cómico que, en mi tierra, seguramente terminaría en quilombo político. Estoy aprendiendo a entender el humor español —todavía me faltan horas de vuelo—, pero ya disfruto esas ironías locales que te agarran de sorpresa.

El homenaje a los mayores me conmovió. Ese respeto es universal: en Argentina también decimos que los abuelos son 'bibliotecas vivientes', aunque algunos, como mi tío, solo tengan volúmenes de anécdotas de fútbol.

Procesiones, lágrimas y gaiteros

No me quise perder ninguna misa. El Ave María se me pegó tanto que lo tarareaba en la ducha, en la calle y hasta en el bar. En la iglesia de Nuestra Señora del Vado, el coro de jóvenes me desbordó de emoción. Me tocó leer lecturas: me trabé un poco, pero nadie notó que las lágrimas contenidas eran las verdaderas culpables.

Las procesiones fueron un espectáculo. Ver a San Juan Bautista 'buscar' a Santa Filomena en su ermita para llevarla a la iglesia central fue como ver Romeo ir por Julieta, pero en versión soriana y con gaiteros. Y después, la subasta de las banzas, esas andas que cargan la santa, me dejó boquiabierto.

Lo curioso fue ver a vecinos que se declaran casi ateos pujar como si estuvieran en la bolsa de Wall Street. La tradición tira más que el escepticismo.

La cinta bendecida de Santa Filomena llegó a 120.000 pesetas, y yo estaba al lado del señor que la quería sí o sí: parecía Messi levantando la Copa, pero con ojos brillosos y sin estadio.

El bar, la otra ermita

Si me obligan a elegir un lugar que resuma la semana, es fácil: el bar junto a la ermita. Ahí se arma la verdadera cumbre internacional: el alcalde, los vecinos, los primos, todos. Creyentes, ateos y los que 'creen un poco depende la ocasión'. Es la misa más mundana, pero igual de cargada de humanidad.

De visitante a familia

'¿La estás pasando bien?', me preguntaban todo el tiempo. Y yo ya no sabía qué contestar. Porque 'pasarla bien' es poco: acá se vive, se comparte, se siente. Y uno se ríe también, porque el humor está en el aire como el olor a chorizo.

Hoy, con mis 51 años, lo digo con la mano en el corazón: llegué a Villar del Río como argentino recién emigrado y me fui siendo parte de una familia. Gracias, Villar del Río. Gracias, Caracolas. Gracias, amor mío".