El Foro de Bioeconomía señala a Ondara como referente del sector

Soria acoge el 9 y 10 de octubre el III Foro de Bioeconomía que prevé reunir a más de 200 asistentes en el Espacio Santa Clara de la capital. La cita, celebrada bajo el paraguas del Cesefor y con el título ‘Innovación territorial carbono positiva’, cuenta en su programa con ponencias, mesas de trabajo y prácticas en empresas poniendo en valor tres sectores «el agroalimentario, el forestal y el bioenergético», tal y como indicó este miércoles, durante su presentación, la delegada territorial, Yolanda de Gregorio.

Ondara, que ha vuelto a la actividad hace escasos días tras pasar por un periplo complicado, es la empresa elegida por la organización para la visita de campo que realizarán los asistentes a estas sesiones. De hecho, el director de Cesefor, Pablo Sabín, destacó que «Ondara es una empresa referente en tecnología en el sector agro. Es un lugar que creo que hay muchas empresas de ese ámbito que les gustaría conocer. Es puntera. Tiene un modelo de negocio innovador, con muchas complejidades, pero se aprende de eso y, además, tienen una tecnología muy avanzada que también es un extremo interesante». En concreto, la visita se enmarca bajo el nombre ‘Estractos vegetales y sus diferentes aprovechamientos’.

Además, el evento también servirá para poner sobre la mesa los 18 proyectos que mentoriza la Aceleradora Wolaria de Bioeconomía, coordinada por Cesefor, contará con un espacio destacado para poder presentar sus proyectos, que, avanzó Sabín, «algunas cuentan con promotores de Soria, otros de otras provincias de Castilla y León, algunas son conceptos en proceso de crearse, otras ya están creadas...». 18 proyectos que serán presentados junto a otros que se desarrollan en países como Alemania, Francia y Portugal, destacó Sabín.

El objetivo de la Aceleradora Wolaria «es impulsar el crecimiento y la innovación en el sector de la bioeconomía y economía circular en Castilla y León». Se busca apoyar a empresas y emprendedores que desarrollen soluciones y productos basados en recursos biológicos, fomentando la sostenibilidad y la economía circular en el marco del Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, una iniciativa que, según aseveró De Gregorio, cuenta «con una ejecución del 84,43% para esta partida concreta».

Sabín apuntó: «Nos gustan los retos y los desafíos y este foro es para nosotros un nuevo desafío para posicionar Soria y Castilla y León como referentes en bioeconomía tratando de atraer ese conocimiento que nos falta. Hay que ser humildes viendo que hay otras cosas que están funcionando por lo que queremos traer ese conocimiento y aprender de otras entidades tanto del ámbito nacional como internacional», explicó. Para ello, continuó, «contaremos con representantes de entidades referentes a escala europea en el ámbito de la bioeconomía forestal para conocer lo que se está haciendo en otras regiones de Francia, Austria o Portugal».

Al final, apuntó el director de Cesefor, «hay que generar impacto y transformación y esto se hace a través del tejido empresarial». Por ello, continuó, «necesitamos que estos foros se conviertan en ese punto de apoyo para que ocurran cosas y para que las empresas de Soria y de Castilla y León vean oportunidades y puedan avanzar hacia la generación de nuevos productos basados en los recursos bionaturales, que puedan generar más valor añadido en su actividad porque eso significa prosperidad y desarrollo económico para la región». Pero, también, aseveró, «buscamos que vengan otras empresas y otras entidades».

Y es que esta cita busca «reforzar la imagen de Soria y de Castilla y León como laboratorio vivo de bioeconomía, posicionándola como territorio clave para la atracción de proyectos, inversiones y talento en el ámbito de la economía verde y circular», apuntó De Gregorio.

En este sentido, Sabín apostó por la bioeconomía «como motor de desarrollo necesario para poner en valor nuestros recursos naturales de una manera sostenible». Y añadió: «Sirve para evidenciar que el ‘Modelo Soria’ es una realidad y funciona dejando patente que es posible el equilibrio entre gestión y conservación de los montes, si la sociedad, empresas y administraciones se implican».

El presidente de la Diputación y de la Fundación Cesefor, Benito Serrano, puso sobre la mesa la «importancia de proyectos estratégicos como Construyendo Maderaula que busca la modernización del sector maderero soriano» afirmando que el objetivo «es que Soria esté en la Champions de la investigación».

Junto a Yolanda de Gregorio, Benito Serrano y Pablo Sabín estuvo presente en la rueda de prensa de presentación del evento la directora territorial del ICECYL en Soria, Lola Borén.