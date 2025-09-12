La plaza de toros más antigua de Soria acoge una novillada sin picadores

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La plaza de toros más antigua de Soria se vestirá de largo este fin de semana. El coso de la localidad de Deza con la llamativa particularidad de su emplazamiento original, que data de entre los siglos XVI-XVII, con paredes naturales, acoge este sábado 13 de septiembre una novillada sin picadores.

El festejo se enmarca en las fiestas del Santísimo Cristo del Consuelo, con un variado programa que este sábado tiene como plato fuerte el citado festejo taurino III Trofeo Villa de Deza, homenaje a Salvador Portero. Comenzará a las 17.30 horas.

Los novilleros son Juanmi Vidal, Miguel Remiro y David Espejón, este último de sobresaliente, que lidiará el sobrero en caso de no utilizarse. Los dos novillos bravos son de la ganadería de Alicia Chico.

La plaza de toros de Deza es conocida como la del Corredero, el mismo nombre por el que es conocida la zona en que se encuentra y como así se llama también la calle que desemboca en la plaza. Aunque hoy está ligeramente reformada, la plaza de toros de Deza está "excavada a pico y rodeada de paredes naturales con restos de túnel, en forma de herradura", según el Ayuntamiento. Y, aunque no hay fecha exacta de su utilización para festejos taurinos, el Archivo Histórico Municipal contiene documentación que apunta al siglo XVI, concretamente al año 1575. Existen unas anotaciones sobre la zona del Corredero que hablan de la curación del toro, "padre de las vacas y que se le pagó a un vecino por curarle con vinagre", apunta Vicente Alejandre, alcalde de Deza e investigador de la historia local. También hay anotaciones de que en los siglos XVI y XVII no se mataba a los toros, sino que se corrían en la zona y de que se ponía el tablado para las autoridades, encima de los corrales.

Así, en Deza hay festejos taurinos desde hace siglos, "siempre para la Trinidad y en las fiestas del Cristo" y, de forma muy puntual y como "algo excepcional", con algún acontecimiento relacionado con la Duquesa de Medinaceli, esposa del señor de la villa de Deza, cuando daba a luz, apunta Alejandre.

En el siglo XVIII había corridas de toros, "aunque en las anotaciones no pone si se mataban o no. De esa época no hay muchos documentos". Otros documentos, ya de las décadas 40 y 50 del siglo XX, suscriben que los toros se traían andando desde la Checa, a 150 kilómetros, donde los compraban, y descansaban en un corral prestado por un vecino del pueblo en los días previos al festejo. "Los toros son aquí una tradición muy arraigada", concluye el dirigente municipal.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI, con su retablo mayor de estilo barroco; la casa fuerte de los Fernández Abarca, conocida como el Palacio de los Finojosa, con dos torres y un patio de dos plantas porticado de ocho columnas; y varias casas blasonadas, así como algunos restos de muralla árabe son otros de los atractivos de este municipio, situado en el sureste de la provincia de Soria, que hace frontera con la provincia de Zaragoza.

Organizado por el Ayuntamiento, el programa festivo de Deza es el siguiente:

Viernes, 12 de septiembre

17.30 horas. Recorrido por las peñas con la charanga de Aniñón

21 horas. Verbena con la orquesta Amalur. Al acabar, pase de disfraces para los más pequeños.

00.30 horas. Verbena con la orquesta Amalur. En el descanso, concurso de disfraces para los adultos y bingo.

Sábado, 13 de septiembre

05.00 horas. Caldo, elaborado por la peña Garrafus.

07.00 horas. Chocolatada en la plaza, elaborada por Los Roñicas. 07.30 horas. Diana floreada con la Charanga de Aniñón.

08.00 horas. Desencajonamiento y encierro de los tres novillos que se lidiarán por la tarde. Al finalizar, venta de entradas en el Ayuntamiento para el festejo de la tarde.

12.30 horas. Misa de difuntos.

12.00 horas. Parque infantil. 16.00 horas. Parque infantil.

17.30 horas. Tradicional novillada sin picadores. Se lidiarán tres novillos.

20.30 horas. Verbena con la orquesta Albatros. Al final de la verbena gran bingo torero.

00.30 horas. Verbena con Albatros.

Domingo, 14 de septiembre