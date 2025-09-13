Ólvega inicia sus fiestas con La Saca y el pregón de los cazadores de Araviana

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

A pesar de la llegada de septiembre no ha terminado el recorrido festivo por la provincia y todavía son muchos los pueblos que durante el mes de la vuelta al cole celebran sus fiestas patronales. Uno de ellos es Ólvega que abre este sábado sus fiestas en honor al Santo Cristo de la Cruz a Cuestas de la mano de la asociación de cazadores Araviana. Una agrupación creada en 1991 y que hoy cuenta con más de 100 socios convertida en una de las asociaciones más numerosas y activas de la localidad moncaína.

El pregón tendrá lugar a partir de las 18.30 horas en la Plaza de España con la coronación de la reina (María Murillo Martínez) y la dama (Noelia Aldea Barriuso) junto a la presentación de las pregoneros mayores por la alcaldesa, Elia Jiménez.

A continuación, pregón anunciador y chupinazo para dar paso al desfile de las peñas con la charanga recorriendo los terrizos presentados al tradicional concurso que valorará la originalidad, decoración, calidad de vino (bebidas sin alcohol en las peñas de menores de edad), el ambiente durante los actos populares de las fiestas y la apertura al público.

Pero los actos arrancan este sábado por la mañana ya que a las 10.30 horas en el paraje de Cañamazán la Asociación Cultural de Amigos del Caballo de Ólvega celebrará la tradicional Saca quedando terminantemente prohibido en este acto la participación de motocicletas, ciclomotores y quads avisando de sanción a todo aquel que entre en la zona.

El concurso de terrizos repartirá tres premios de 225 euros, 150 euros y 110 premios dotados también con trofeo y nueve premios de 90 euros. La comisión de Festejos y los Quintos con la charanga recorrerán de forma alternativa, durante las fiestas los terrizos presentados al concurso para valorar su estado de conservación y limpieza. Además, habrá un premio especial de 360 euros fuera de concurso para la peña que más anime las fiestas en la calle. A todo ello hay que sumar, también, el concurso de pancartas con un premio de 100 euros para la pancarta más original que desfile durante todas las fiestas.

La alcaldesa, Elia Jiménez, destaca que en estos días festivos «abundan los actos, las celebraciones y la música, pero son mucho más que unos días de fiesta, son ilusión, alegría, amigos, familia, devoción, celebración y, sobre todo, hermandad».

La programación festiva se desarrollará hasta el próximo jueves, 18 de septiembre, con un importante abanico de actos para el disfrute de todos los asistentes con eventos religiosos que dan paso a las diferentes actividades populares y con los ojos puestos en el cielo con el deseo de una benévola meteorología.