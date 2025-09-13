El Burgo licita las obras de la oficina de turismo por 287.000 euros

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Burgo de Osma ha aprobado la licitación de las obras de actualización de la oficina de turismo de la localidad y de la creación de un espacio inmersivo en el Centro Cultural San Agustín por un importe que asciende a 286.629,52 euros (impuestos incluidos). Los interesados tienen de plazo hasta el próximo 10 de octubre para presentar sus ofertas que se abrirán el 15 de octubre en el Consistorio burgense.

El objeto de las obras, tal y como recoge el pliego, «es la creación de dos nuevos espacios» en el antiguo hospital de San Agustín. Por una parte, «la creación de un espacio inmersivo que muestre, mediante grandes proyecciones y sonido envolvente, la historia de El Burgo de Osma» y, por otro, «la actualización de la oficina de turismo» que se localiza en la planta baja del edificio, que se reconvertirá en un centro de recepción de visitantes».

Hay que recordar que en el pasado mes de agosto, según las cifras facilitadas por la Diputación Provincial, la oficina de turismo burgense recibió 5.934 visitantes siendo superada por Berlanga de Duero con 8.483 consultas.

El objetivo es «modernizar la oficina de turismo y que conviva como área de recepción de visitantes y acceso al espacio inmersivo así como de tienda para venta de material promocional, libros y merchandising que sirva como fuente de ingresos extra y que constituya un motor para la difusión de aspectos culturales ligados al espacio inmersivo y vinculados a las actividades culturales del hospital San Agustín». Para ello, se procederá a una reorganización del espacio y a la creación de nuevo mobiliario que haga el espacio más atractivo y funcional.

La propuesta del audiovisual ‘Donde la piedra recuerda’ nace con la vocación de acercar mediante el uso de las nuevas tecnologías el alma de El Burgo de Osma con la creación de un espectáculo inmersivo. El centro se convertirá en un espacio único dentro de la oferta cultural de Castilla y León. Una sala inmersiva local pero con una proyección regional y nacional. En Castilla y León hay muy pocas salas inmersivas de estas características y una oferta de este tipo garantizará una bolsa de público importante buscando la unión de arte y medievo con tecnología e innovación.

Entre el público potencial se encuentran los escolares; el público local y regional además del nacional e internacional sin olvidar el público especializado que encontrará contenidos estrictos a nivel científico.

La finalidad última del proyecto, tal y como recoge la documentación técnica a la que ha tenido acceso este periódico, «es la mejora de la experiencia del visitante mediante una reordenación funcional del espacio, instalación de nuevo mobiliario y dotación de equipamientos adaptados a las necesidades de atención presencial, exposición de materiales y soporte digital».