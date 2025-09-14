Recuerdo y Dignidad de Soria localiza dos nuevos cuerpos en una tercera fosa en La Riba de Escalote

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad ha localizado restos de dos personas en una tercera fosa común en La Riba de Escalote. Tal y como indicó este sábado a Heraldo Diario de Soria su presidente, Iván Aparicio, todo parece indicar que los dos cuerpos pertenecerían a Silverio Lumbreras y Recadero Marín, que fueron sacados de la cárcel de Almazán, donde estaban detenidos, y llevados a La Riba donde fueron ejecutados en 1936, durante la Guerra Civil, por sus afiliaciones políticas.

La causa, una vez realizado el hallazgo, se ha judicializado en el Juzgado de Almazán y se ha contado con la presencia de la Policía Judicial y la Guardia Civil. Durante la jornada de este sábado también estuvieron presentes familiares de los dos represaliados. Hay que recordar que fue en 2019 cuando se localizaron dos fosas en La Riba con los cuerpos de cuatro personas. Uno de ellos pensaron, por los testimonios de los vecinos del lugar, que podría ser el de Silverio Lumbreras. Sin embargo, tras las pruebas de ADN se confirmó que estos cuatro cuerpos eran de Adolfo Morales Ruiz, Alberto Rodrigo León, Gregorio Valdenebro Moreno y Joaquín Borrego Reyes.

Lo que resultó ser un jarro de agua fría para la familia de Silverio Lumbreras provocó que desde la Asociación no se abandonara la búsqueda de sus restos que ha vuelto a comenzar esta semana y que culminó el pasado viernes en torno a las 19.00 horas con la localización de la fosa y de los restos mortales en su interior.

El trabajo previo también fue arduo ya que desde la Asociación no se quiso dejar ningún cabo suelto y «volvimos a investigar toda la documentación, volvimos a hablar con los vecinos del lugar que nos hablaban de varios enterramientos con entre cinco y seis personas. Los testimonios orales nos volvían a llevar a esa zona. Así que hemos vuelto a prospectar y, por fin, hemos localizado la fosa que está en un campo de cereal no muy lejos de las otras dos», explica Aparicio. Junto a los dos cuerpos, continúa, «han aparecido otros restos como una cartera con cremallera y varias monedas en su interior, varios botones, un broche de un chaleco o camisa...».

Localizada una tercera fosa con restos de dos cuerpos en La Riba de Escalote.ASRD

Ambos eran sorianos. Silverio Lumbreras tenía en el momento de su muerte en torno a veinte años. Era electricista y tenía el carné de proyector de cine. No tenía hijos. Recaredo, por su parte, regentaba el bar David de la capital. Estaba casado pero no tuvo hijos. A ambos los buscan sus descendientes y este sábado, durante todo el proceso de prospección y localización, estuvieron presentes un sobrino de Silverio y un sobrino nieto de Recaredo. Para ellos, tal y como indicó Aparicio, «son momentos muy emocionantes donde se mezclan muchísimos sentimientos. Alegría, rabia, paz...».

La exhumación

Respecto a los plazos de exhumación de los cuerpos, Iván Aparicio no puede concretar una fecha. «Dependemos de muchos factores. Tenemos que cuadrar actos, el trabajo de los agricultores, ya que la fosa se encuentra en un campo de cereal y hemos podido entrar una vez se había cosechado disponiendo de plazo hasta noviembre para buscar». Sin embargo, añadió, «aunque nos gustaría que el proceso se pusiera en marcha lo antes posible, no puedo aventurar una fecha concreta».

En este momento será la asociación Recuerdo y Dignidad, de la mano de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, quien se encargue de la exhumación de los restos de los dos cuerpos localizados en la tercera fosa de La Riba de Escalote. El levantamiento de los cadáveres se realizará, como ha sucedido en otras ocasiones, con la presencia de la Guardia Civil, enviada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Almazán, en la que está abierta la causa por su asesinato.

Junto a los cuerpos se han localizado varios objetos como una cartera con cremallera y varias monedas en su interior.ASRD

La Sociedad de Ciencias Aranzadi procederá al levantamiento y el traslado de los restos a su laboratorio en el País Vasco, donde los custodiará y se procederá la limpieza y el análisis antropológico forense que tendrá como resultado un completo informe que se enviará al juzgado adnamantino.

Las investigaciones sobre el paradero de estos sorianos desaparecidos en 1936 comenzaron en 2018 tras recibir la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad la solicitud de investigación por parte de la familia de Adolfo Morales Ruiz. Tras hacerse pública la búsqueda, familiares de Silverio Lumbreras Pérez contactaban con la asociación soriana para interesarse por la recuperación de los restos mortales de su familiar. En el transcurso de las investigaciones, desde la asociación se contactó con un sobrino de Gregorio Valdenebro Moreno, preocupado por encontrar a su tío.

Hasta la actualidad en España se han exhumado unas 800 fosas comunes similares a las de La Riba en Soria, en las que se repiten los patrones de detención, desaparición forzosa y enterramiento clandestino. Sólo en Soria, tal y como se ha informado al Juzgado de Almazán se tiene información sobre 609 civiles hechos desaparecer y asesinados.