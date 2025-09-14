Sotillo mejora la seguridad en su travesía con dos nuevos radares pedagógicos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria, ha llevado a cabo la instalación de radares pedagógicos en la travesía de Sotillo del Rincón. Una actuación que se enmarca en las medidas de mejora de la seguridad vial en entornos urbanos, especialmente en zonas con tránsito peatonal y riesgo de exceso de velocidad, tal y como ha informado la delegación territorial a través de una nota de prensa.

Esta mejora en la infraestructura vial responde a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Sotillo del Rincón en el transcurso de una de las reuniones de trabajo mantenida a petición de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, en su interés por conocer las demandas e inquietudes de los municipios de la provincia.

La propia delegada, acompañada del jefe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Palacios, ha comprobado el resultado de la intervención junto con el alcalde de la localidad, Domingo Ángel Redondo, y la concejala Inmaculada Medina.

Los dos radares pedagógicos instalados, uno en cada dirección en la entrada de la travesía, tienen como objetivo principal concienciar a los conductores sobre la velocidad a la que circulan, mediante una señalización visual clara y directa. Cada dispositivo está compuesto por un panel LED de 76 x 70 centímetros que muestra en tiempo real la velocidad del vehículo, montado sobre una placa de fondo amarillo de 160 x 100 centímetros que indica la velocidad máxima permitida en la vía.

Estos sistemas están alimentados mediante placas solares, lo que permite su funcionamiento autónomo y sostenible, sin necesidad de conexión a la red eléctrica. Además, se han instalado sobre postes circulares que garantizan su visibilidad y resistencia a las condiciones climáticas.

El Ayuntamiento de Sotillo del Rincón se hará cargo del mantenimiento y correcto funcionamiento de los dispositivos, asegurando su operatividad continua y su utilidad como herramienta de prevención.

Con esta actuación, se refuerza el compromiso de la Junta de Castilla y León con la seguridad vial de los entornos urbanos, apostando por soluciones tecnológicas que contribuyan al bienestar de la ciudadanía.