Fiestas de Ólvega: 42 niños nacidos en 2024 reciben su pañuelo bordado con el escudo de la villa

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Han sido 42 los niños nacidos durante 2024 en Ólvega que han recibido este año el pañuelo de las fiestas de la localidad moncaína. Es uno de los actos más emotivos que han tenido lugar este domingo dentro de la programación festiva en honor del Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas. Tal y como

Tal y como indicó este domingo la teniente de alcalde de la localidad, Olmacedo Pérez, "es un acto de apadrinamiento de los quintos de este año a los niños nacidos durante 2024". Cada niño recibe "un pañuelo bordado con su nombre y el escudo de Ólvega junto a un osito de peluche". Es "un acto muy emotivo que se realiza como primera toma de contacto de los niños con los quintos y con las fiestas con la esperanza de que dentro de 21 años sean ellos los que protagonicen el acto como quintos de otros niños", apunta la edil.

La cita tuvo lugar después de la procesión y misa en honor al patrón de la villa que contó con la colaboración de la Banda Municipal y de Trovadores dela Paz. La misa estuvo presidida y predicada por Carlos García Lasheras de la Archidiócesis de Zaragoza, párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza.

A continuación, se vivió la celebración de la imposición del pañuelo de fiestas a cargo de los quintos y la Corporación municipal en la plaza de España.

La jornada continuó en la sala de exposiciones 'Margarita' con la apertura de varias muestras para dar paso a la sesión vermú con el grupo musical 'Stilo Music' también en la plaza de España.

Ya por la tarde, festival de rejones con la lidia de tres novillos a cargo de Sergio Domínguez y Asier Martín y, al terminar, suelta de vaquillas. Los actos taurinos continuaron por la tarde con el encierro de reses bravas con la ganadería Herederos de José Arriazu de Ablitas.

Después la música se volvió la protagonista con la primera sesión de baile en la plaza de España con la orquesta Krypton y el concurso de pasodobles posterior, organizado por los quintos con un jamón de premio para los mejores.

La jornada festiva continuó con un recorrido de terrizos con la charanga para dar paso a un espectáculo de pirotecnia por la empresa Pirotecnia Zaragozana en la Avenida Europa que, debido a las restricciones por el riesgo de incendios "ha tenido que modificarse y no habrá fuegos artificiales aéreos sino que tendremos una mascletá, con pirotecnia terrestre", explica la teniente de alcalde. La gran verbena nocturna a cargo de la misma orquesta con un bingo popular en el descanso puso fin a la jornada festiva dominical.