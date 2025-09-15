La Romería ecuestre de Garray: las fotos

Un total de 80 caballos y 70 flamencas toman parte en la romería ecuestre de Garray.MonteseguroFoto

La romería ecuestre y el encuentro flamenco celebrado este domingo en Garray contó con una gran participación, tal y como indicó este domingo la alcaldesa del municipio, María José Jiménez.

La cita arrancó con un desayuno en el Dinosaurio de Garray para continuar hasta la localidad garreña en romería. A continuación se celebró una carrera de cintas y doma de trabajo (juegos ecuestres) que culminó con un baile de sevillanas. Tras el almuerzo, a las 13.30 horas se celebró la romería de despedida a los caballos. La fiesta continuó con una actuación flamenca ‘Uno por uno’ que dio paso a la comida de hermandad. El broche de oro de la jornada lo puso la actuación flamenca a cargo del mismo grupo.