Las obras de rehabilitación de las ermitas de Barca y Villaverde rozan los 200.000 euros

Las parroquias de Barca y de Villaverde van a acometer obras para la rehabilitación de sus ermitas con una inversión que roza los 200.000 euros. En concreto, la actuación en Villaverde, que ya cuenta con el andamiaje colocado en el templo, supera los 100.000 euros, tal y como explica el párroco de la localidad, Alberto Dueñas.

El proyecto, indica, consiste en «la rehabilitación parcial de Nuestra Señora de la Asunción ya que presenta patologías importantes de asentamiento diferencial y desplomes en sus muros». Y es que, añade, «veíamos que la ermita, en su parte de atrás, tenía una especie de barriga en la pared que cada vez era más grande» a lo que se suma «el desnivel en otra de las paredes».

Por eso, desde la parroquia se pusieron en contacto con el Obispado de Osma-Soria para elaborar un proyecto que ya ha sido aprobado por lo que las obras «comenzarán esta semana». Sin embargo, el montante se ha visto incrementado «ya que Patrimonio de la Junta nos exige realizar un seguimiento arqueológico que no estaba previsto y también la presencia de un restaurador para que retire el retablo para que no sufra con motivo de las obras y vuelva a colocarlo una vez concluyan».

Estos imprevistos provocan que la suma se incremente resultando una cifra muy importante para una parroquia como Villaverde con fondos limitados. «El Obispado aporta en torno al 20% del total. El Ayuntamiento de Cidones también nos ayuda con una aportación así como donativos particulares».

Sobre estas líneas, ermita de La Soledad, en Barca.HDS

Pero es que, es contundente: «O llevamos a cabo esta rehabilitación o la ermita se hunde». Dueñas explica que la ermita de Nuestra Señora de la Asunción «es muy querida en el pueblo. Tiene culto dos días al año, el día de Pentecostés, en mayo, y el día de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto». El párroco apunta que «el día de Pentecostés bajamos la imagen de los Sagrados Corazones de Jesús y de María de la iglesia de San Pedro Apóstol a la ermita y el día de la Asunción la subimos de vuelta a la ermita donde permanecerá hasta el próximo Pentecostés».

Dueñas indica que en mayo «no hay tanta gente pero el día de la Virgen podemos tener en la procesión en torno a 300 o 400 personas. Hay mucha veneración y los vecinos no van a permitir que su ermita se hunda».

Un escenario parecido es el que se vive en Barca cuyo párroco, José María de Miguel, apunta que van a acometer «el arreglo de toda la cubierta» de la ermita de La Soledad «para atajar las goteras que hay en el interior ya que se filtra el agua y es fundamental solucionarlo» a la vez que, añade, se va a picar unos dos metros todo el perímetro» del templo «para sanear todas las humedades».

Para la parroquia «estas obras suponen una inversión importante que ronda los 80.000 euros». Una cifra destacada por lo que De Miguel espera contar «además de con la ayuda del Obispado, con la colaboración económica del Ayuntamiento así como de vecinos e hijos del pueblo».

Sin embargo, en este caso, todavía están con los trámites previos. «Las administraciones son muy lentas y necesitamos el visto bueno de Diputación para que el Ayuntamiento pueda conceder la licencia de una obra que está visada desde hace un año», asegura el párroco.

La ermita de La Soledad de Barca «no se usa mucho, se abre únicamente en dos fechas concretas a lo largo de todo el año pero los vecinos le tienen mucho cariño y, además, está en un entorno muy bonito». En Barca, apunta, «durante los domingos de julio y agosto acuden a misa entre 150 y 200 personas de todas las edades, desde bebés y niños pequeños pasando por jóvenes hasta gente más mayor», destaca De Miguel, que ejerce de párroco en esta localidad «desde hace unos 12 ó 13 años y 45 en Almazán».